Implants mammaire Motiva

Les implants mammaires Motiva

"La marque Motiva produit des implants mammaires qui sont reconnus dans le monde entier. Ces implants à surface lisse sont fabriqués en silicone médical de haute qualité, sans danger pour le corps.

"Les implants Mentor peuvent être utilisés pour l' augmentation mammaire et la correction des seins afin de leur rendre leur beauté naturelle. Contrairement aux implants en silicone classiques, ils sont conçus spécifiquement pour restaurer l'apparence et la sensation des seins de la manière la plus naturelle possible. C'est pourquoi on choisit pour des clients, en plus de nombreux autres avantages.

Procédure chirurgicale

L'augmentation ou la correction mammaire commence avant même que vous ne vous allongiez sur la table d'opération.

Lors de la première rencontre entre le patient et le médecin, les attentes et les plaintes existantes sont identifiées.

La forme et la taille possibles des seins, l'apparence des mamelons et d'autres changements sont discutés.

Avec l'aide du médecin, les implants sont sélectionnés.

L'état de santé du patient, son poids, sa taille, les dimensions de sa poitrine et l'état de sa peau sont évalués.

La période de préparation et de réhabilitation, le résultat possible et d'autres informations pertinentes sont examinés.

À la date convenue, l'opération d'augmentation mammaire est réalisée sous anesthésie générale. Pendant l'opération, une incision chirurgicale est pratiquée dans la zone la moins visible, sous l'aréole du mamelon ou sous le sein. Une fois l'incision guérie, la cicatrice devient presque imperceptible.

L'opération dure généralement environ une heure.

Si un lifting des seins est effectué en même temps, cela peut prendre jusqu'à 2 heures.



Cicatrisation après une augmentation mammaire

De nombreux patients reprennent une vie normale rapidement après l'opération, mais pour garantir une guérison sûre et rapide, il est essentiel de suivre les instructions du chirurgien qui a pratiqué l'opération. Le processus de guérison dépend de la réaction du corps de la patiente aux implants et de son état de santé.

La plupart des patients :

• ✓ Après 1 jour, ils peuvent nager

• ✓ Après 3 jours, ils retournent au travail

• ✓ Après 1 semaine, ils se sentent normaux

• ✓ après 2-3 mois voir le résultat préliminaire

• ✓ après 1 an voir le résultat final.

Recommandations

Porter un soutien-gorge spécial et une bande de protection pendant 4 semaines

• Ne pas dormir sur le ventre pendant 1 mois

• Pas de sauna, ni de bains chauds pendant 3 mois

• Pas d'activité physique intense pendant 3 mois

Le résultat final de l'intervention peut être observé après 1 an, mais une vue préliminaire et des changements peuvent être observés après 2 ou 3 mois. Pendant cette période, le corps s'adapte aux implants, le gonflement des tissus se résorbe et la cicatrice de l'incision guérit.

Pourquoi choisir l'augmentation mammaire avec implants ?

Cette chirurgie peut être une solution lorsque vous n'êtes pas satisfaite de la taille, de la forme et de l'apparence de vos seins. Cela se produit généralement après des changements importants dans le corps :

• Perte de poids significative,

• Grossesse et allaitement,

• Traumatisme ;

• Perte partielle ou complète des seins en raison d'un cancer du sein.

D'autres patientes cherchent à modifier la taille de leur poitrine parce qu'elle les met mal à l'aise.

Quand verrai-je des résultats ?

Vous pourrez voir le résultat final au bout d'un an et le résultat préliminaire au bout de 2 à 3 mois, lorsque le site d'incision aura complètement cicatrisé, que le gonflement aura diminué et que le corps se sera adapté aux implants.

Les implants mammaires doivent-ils être remplacés ?

Oui, car même les implants de la meilleure qualité ne sont pas éternels. Il est recommandé de les remplacer pour des raisons de santé et de sécurité. Bien que les implants Motiva utilisés aient une longue durée de vie, il est recommandé de les remplacer tous les 10-12 ans.

Les implants mammaires ont-ils une incidence sur l'allaitement ?

Les implants mammaires n'affectent pas l'allaitement car ils sont placés sous le tissu glandulaire et sous le muscle, de sorte que les canaux d'alimentation ne sont pas endommagés. Par conséquent, une fois que vous aurez un bébé, l'allaitement sera tout aussi sûr avec des implants que sans eux.

