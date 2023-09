Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Implants mammaires Motiva Ergonomix pourquoi les choisir ?

Les progrès de la médecine sont également visibles dans le domaine de la chirurgie plastique, esthétique et reconstructive. Ces dernières années, les fabricants d'implants mammaires ont travaillé à la mise au point de nouvelles prothèses mammaires répondant à des normes plus élevées en matière de qualité, de sécurité et, bien entendu, d'innovation.





10 RAISONS DE CHOISIR LES PROTHÈSES MAMMAIRES MOTIVA



Les prothèses Motiva, dont nous vous avons déjà parlé ici à l'une ou l'autre occasion, en sont un exemple. C'est pourquoi, depuis quelques années, on a intégré les prothèses Motiva dans le catalogue d'implants pour toute chirurgie mammaire. En outre, comme ils sont spécialisés dans l'augmentation mammaire, on a la responsabilité médicale d'offrir la meilleure qualité à chaque femme qui choisit.

Envisagez-vous une chirurgie mammaire ? Si vous répondez par l'affirmative, cet article vous intéressera. Nous vous donnons 10 raisons impérieuses de choisir les implants mammaires Motiva et d'obtenir le résultat définitif dont vous avez toujours rêvé.



Prothèses mammaires Motiva : 10 raisons de choisir ces implants mammaires

#1 Des implants mammaires plus sûrs pour les patientes

S'il est une chose pour laquelle les implants mammaires Motiva sont réputés, c'est pour être beaucoup plus sûrs. Ces prothèses sont conçues pour réduire au maximum les risques encourus par les patientes. Comment cela est-il possible ? C'est très simple :

• Intègre la technologie BluSeal. Un indicateur coloré qui empêche la diffusion du gel de remplissage.

• La membrane est conçue avec TrueMonobloc qui facilite l'insertion et la durabilité de l'implant lui-même dans les seins.

• Utilisation de matériaux de haute qualité.

#2 Famille d'implants mammaires la plus innovante du marché.

Les prothèses Motiva sont fabriquées selon les nouvelles normes d'innovation du marché.

L'utilisation de technologies avancées au cours du processus de production a permis aux implants mammaires en silicone Motiva Implant Matrix de devenir les plus innovants à ce jour dans cette famille de prothèses.

#3 Améliore l'esthétique mammaire des patientes

L'objectif de ces implants n'est autre que d'améliorer l'esthétique mammaire de chacune de ces patientes. En choisissant ce type de prothèse, les femmes pourront obtenir à la fois la forme et le volume qu'elles ont tant désirés avec un résultat naturel et en accord avec la silhouette de chacune d'entre elles.

Le gel de remplissage de chacun de ces implants est totalement élastique et souple. Cela lui permet de s'adapter beaucoup mieux aux contours naturels des seins de chaque femme.

#4 Les prothèses Motiva répondent aux normes de qualité les plus élevées.

La confiance et la sécurité sont deux des valeurs véhiculées par les implants mammaires Motiva. Ces prothèses peuvent se prévaloir des normes de qualité les plus élevées du marché : Silicones de qualité médicale enregistrés auprès de l’autorité de santé publique. Ils ont tous été soumis à une évaluation physique, chimique et biologique exhaustive.



Pourquoi choisir les implants mammaires motiva

Les matières premières proviennent du fabricant de silicone le plus réputé des États-Unis.

#5 Plus de 94% de taux de satisfaction

Les implants Motiva ont complètement révolutionné la chirurgie mammaire. Grâce à l'excellente qualité de ces prothèses, le taux de satisfaction est de 94,5% en moyenne chez toutes les patientes qui les choisissent.

#6 Taux de rupture minimal

Leur excellent processus de fabrication a permis de minimiser le taux de rupture pendant le processus d'implantation. Avec ces prothèses, il est inférieur à 0,1 %.

#7 Résistance et élasticité accrues des implants mammaires

La membrane de ces implants mammaires se caractérise par une résistance et une élasticité supérieures à celles des autres types d'implants mammaires. Cela facilite le processus d'insertion et la possibilité de faire des incisions beaucoup plus petites dans la région du sein. Nous vous assurons qu'à la fin du processus de guérison, vous ne vous rendrez pratiquement plus compte de ces incisions dans vos seins.

#8 Suivi exhaustif et personnalisé de chaque patiente

Le laboratoire de prothèses mammaires Motiva propose le premier et le seul implant du marché à utiliser un numéro de série électronique (ESN ou NSE). Il s'agit d'un petit code de suivi qui sera associé aux données personnelles de la patiente.

#9 Surfaces et textures personnalisées

Les surfaces de ces implants sont texturées sans aucun matériau étranger qui pourrait endommager la membrane de la prothèse elle-même. En disposant d'une large gamme de projections différentes, chaque patient pourra répondre à ses besoins et à ses attentes.

#10 Gel de comblement progressif ultra souple

Ces implants sont conçus avec un gel de remplissage ultra souple qui garantit que l'implant conserve toujours la même structure et la même sensation. Ce gel est très ferme, ce qui permet au pôle supérieur du sein d'avoir un aspect ferme et arrondi.



En savoir plus : Les prothèses Motiva, dont nous vous avons déjà parlé ici à l'une ou l'autre occasion, en sont un exemple. C'est pourquoi, depuis quelques années, on a intégré les prothèses Motiva dans le catalogue d'implants pour toute chirurgie mammaire. En outre, comme ils sont spécialisés dans l'augmentation mammaire, on a la responsabilité médicale d'offrir la meilleure qualité à chaque femme qui choisit.Envisagez-vous une chirurgie mammaire ? Si vous répondez par l'affirmative, cet article vous intéressera. Nous vous donnons 10 raisons impérieuses de choisir les implants mammaires Motiva et d'obtenir le résultat définitif dont vous avez toujours rêvé.#1 Des implants mammaires plus sûrs pour les patientesS'il est une chose pour laquelle les implants mammaires Motiva sont réputés, c'est pour être beaucoup plus sûrs. Ces prothèses sont conçues pour réduire au maximum les risques encourus par les patientes. Comment cela est-il possible ? C'est très simple :• Intègre la technologie BluSeal. Un indicateur coloré qui empêche la diffusion du gel de remplissage.• La membrane est conçue avec TrueMonobloc qui facilite l'insertion et la durabilité de l'implant lui-même dans les seins.• Utilisation de matériaux de haute qualité.#2 Famille d'implants mammaires la plus innovante du marché.Les prothèses Motiva sont fabriquées selon les nouvelles normes d'innovation du marché.L'utilisation de technologies avancées au cours du processus de production a permis aux implants mammaires en silicone Motiva Implant Matrix de devenir les plus innovants à ce jour dans cette famille de prothèses.#3 Améliore l'esthétique mammaire des patientesL'objectif de ces implants n'est autre que d'améliorer l'esthétique mammaire de chacune de ces patientes. En choisissant ce type de prothèse, les femmes pourront obtenir à la fois la forme et le volume qu'elles ont tant désirés avec un résultat naturel et en accord avec la silhouette de chacune d'entre elles.Le gel de remplissage de chacun de ces implants est totalement élastique et souple. Cela lui permet de s'adapter beaucoup mieux aux contours naturels des seins de chaque femme.#4 Les prothèses Motiva répondent aux normes de qualité les plus élevées.La confiance et la sécurité sont deux des valeurs véhiculées par les implants mammaires Motiva. Ces prothèses peuvent se prévaloir des normes de qualité les plus élevées du marché : Silicones de qualité médicale enregistrés auprès de l’autorité de santé publique. Ils ont tous été soumis à une évaluation physique, chimique et biologique exhaustive.Les matières premières proviennent du fabricant de silicone le plus réputé des États-Unis.#5 Plus de 94% de taux de satisfactionLes implants Motiva ont complètement révolutionné la chirurgie mammaire. Grâce à l'excellente qualité de ces prothèses, le taux de satisfaction est de 94,5% en moyenne chez toutes les patientes qui les choisissent.#6 Taux de rupture minimalLeur excellent processus de fabrication a permis de minimiser le taux de rupture pendant le processus d'implantation. Avec ces prothèses, il est inférieur à 0,1 %.#7 Résistance et élasticité accrues des implants mammairesLa membrane de ces implants mammaires se caractérise par une résistance et une élasticité supérieures à celles des autres types d'implants mammaires. Cela facilite le processus d'insertion et la possibilité de faire des incisions beaucoup plus petites dans la région du sein. Nous vous assurons qu'à la fin du processus de guérison, vous ne vous rendrez pratiquement plus compte de ces incisions dans vos seins.#8 Suivi exhaustif et personnalisé de chaque patienteLe laboratoire de prothèses mammaires Motiva propose le premier et le seul implant du marché à utiliser un numéro de série électronique (ESN ou NSE). Il s'agit d'un petit code de suivi qui sera associé aux données personnelles de la patiente.#9 Surfaces et textures personnaliséesLes surfaces de ces implants sont texturées sans aucun matériau étranger qui pourrait endommager la membrane de la prothèse elle-même. En disposant d'une large gamme de projections différentes, chaque patient pourra répondre à ses besoins et à ses attentes.#10 Gel de comblement progressif ultra soupleCes implants sont conçus avec un gel de remplissage ultra souple qui garantit que l'implant conserve toujours la même structure et la même sensation. Ce gel est très ferme, ce qui permet au pôle supérieur du sein d'avoir un aspect ferme et arrondi.En savoir plus : Implants prothèses Motiva Ergonomix , prix et tarif Paris (riccardomarsili.fr)



josie bonet

Lu 62 fois









Flashback : < > Implants mammaires ergonomiques questions et réponses Lifting cervico facial, questions et réponses Bienfaits psychologiques de la chirurgie esthétique Infos Business | Italia | Chirurgie Esthétique