Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Implants mammaires ergonomiques questions et réponses

Les implants mammaires ergonomiques représentent ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans la chirurgie d'augmentation mammaire. Sachez en plus en lisant notre article.







La science de l'ergonomie

L'ergonomie est décrite comme une science qui recherche les solutions les plus simples et les plus efficaces pour le meilleur fonctionnement du corps humain en relation avec le monde extérieur. Une prothèse ergonomique est une prothèse qui s'adapte au mieux au corps humain en alternant les positions couchée et debout et qui rend les innombrables mouvements des membres supérieurs indifférents et non perturbés.



Pourquoi choisir les prothèses Motiva pour une augmentation mammaire ?

Une prothèse rigide telle qu'un implant anatomique en forme de goutte d'eau peut être inconfortable, en particulier chez les sportifs ou les personnes qui sollicitent leurs muscles pectoraux. En revanche, dans le cas d'une augmentation mammaire avec des implants motiva ergonomix, la souplesse du gel s'adapte mieux au corps et à la forme arrondie, de sorte que, même en cas de rotation, elle n'entraîne pas de modification de la forme du sein.



Le nouveau programme JOY MOTIVA

Les nouveaux implants ERGO2 du programme JOY constituent une évolution technologique visant à améliorer encore l'expérience de l'augmentation mammaire en termes de qualité absolue et de confort pour la patiente.



Les principales différences avec les implants Ergonomix 1 sont les suivantes :

En ce qui concerne la demande de la patiente sur la différence entre les implants Ergo et Ergo2, on peut résumer les points suivants :

- Augmentation de la souplesse de la prothèse

- Meilleure prévisibilité des résultats

- Garantie à vie contre la rupture de la prothèse

- Garantie de 10 ans en cas de contracture capsulaire et de remplacement

- Garantie de 5 ans en cas de contracture capsulaire avec remboursement financier jusqu'à € 2500

- Garantie de réversibilité de l'opération pendant 8 ans au cas où le patient souhaiterait faire retirer les implants et remboursement financier jusqu'à 1500 €.

- Possibilité pour les patientes de s'inscrire sur le site de Motiva. health pour obtenir des informations et une formation sur leur procédure d'augmentation mammaire.

- Utilisation de supersilicons pour un plus grand allongement.

- Augmentation de la flexibilité des implants

- Amélioration des propriétés mécaniques

- Insertion plus facile de la prothèse dans la poche avec une meilleure ergonomie de la prothèse

- Moins de diffusion de gel

- Diminution du taux de complications



Motiva Mia : Accès mini-invasif

Ce protocole scientifique préparé par Motiva permet, dans des cas sélectionnés par le chirurgien, un accès chirurgical minimal et une récupération plus rapide grâce aux caractéristiques de la prothèse que nous venons de décrire. Cette expérience permet d'obtenir un résultat naturel avec des suites opératoires plus légères et une perception du sein comme s'il avait toujours été le sien.



Les caractéristiques des implants

L'enveloppe de la prothèse consiste en une surface presque lisse (nanotexturée) conformément aux principales directives de sécurité pour la prévention du lymphome anaplasique lié aux anciennes prothèses macrotexturées d'Allergan. Il ajoute également une adhérence adéquate aux tissus environnants afin de réduire les déplacements.

Les implants Motiva Ergonomix sont dotés d'un gel cohésif ergonomique qui détermine la forme d'un sein naturel. Lorsque la femme est debout, le pôle supérieur descend progressivement en forme de goutte d'eau, tandis qu'à l'avant, le sein apparaît rond et plein, les deux bonnets s'embrassant au centre. La femme elle-même, si elle le souhaite, peut toutefois, en portant un soutien-gorge push-up, créer un effet de décolleté plus ample en cas de soirée lors d'occasions spéciales.



En savoir plus : Depuis plusieurs années, le Dr Marsili a choisi les implants Motiva Ergonomix. Ils se caractérisent par un gel si confortable qu'ils ressemblent à un costume sur mesure. Leur consistance particulière et leur douceur les rendent idéaux pour les sportifs et leur donnent l'impression de faire partie intégrante du corps.L'ergonomie est décrite comme une science qui recherche les solutions les plus simples et les plus efficaces pour le meilleur fonctionnement du corps humain en relation avec le monde extérieur. Une prothèse ergonomique est une prothèse qui s'adapte au mieux au corps humain en alternant les positions couchée et debout et qui rend les innombrables mouvements des membres supérieurs indifférents et non perturbés.Une prothèse rigide telle qu'un implant anatomique en forme de goutte d'eau peut être inconfortable, en particulier chez les sportifs ou les personnes qui sollicitent leurs muscles pectoraux. En revanche, dans le cas d'une augmentation mammaire avec des implants motiva ergonomix, la souplesse du gel s'adapte mieux au corps et à la forme arrondie, de sorte que, même en cas de rotation, elle n'entraîne pas de modification de la forme du sein.Les nouveaux implants ERGO2 du programme JOY constituent une évolution technologique visant à améliorer encore l'expérience de l'augmentation mammaire en termes de qualité absolue et de confort pour la patiente.En ce qui concerne la demande de la patiente sur la différence entre les implants Ergo et Ergo2, on peut résumer les points suivants :- Augmentation de la souplesse de la prothèse- Meilleure prévisibilité des résultats- Garantie à vie contre la rupture de la prothèse- Garantie de 10 ans en cas de contracture capsulaire et de remplacement- Garantie de 5 ans en cas de contracture capsulaire avec remboursement financier jusqu'à € 2500- Garantie de réversibilité de l'opération pendant 8 ans au cas où le patient souhaiterait faire retirer les implants et remboursement financier jusqu'à 1500 €.- Possibilité pour les patientes de s'inscrire sur le site de Motiva. health pour obtenir des informations et une formation sur leur procédure d'augmentation mammaire.- Utilisation de supersilicons pour un plus grand allongement.- Augmentation de la flexibilité des implants- Amélioration des propriétés mécaniques- Insertion plus facile de la prothèse dans la poche avec une meilleure ergonomie de la prothèse- Moins de diffusion de gel- Diminution du taux de complicationsCe protocole scientifique préparé par Motiva permet, dans des cas sélectionnés par le chirurgien, un accès chirurgical minimal et une récupération plus rapide grâce aux caractéristiques de la prothèse que nous venons de décrire. Cette expérience permet d'obtenir un résultat naturel avec des suites opératoires plus légères et une perception du sein comme s'il avait toujours été le sien.L'enveloppe de la prothèse consiste en une surface presque lisse (nanotexturée) conformément aux principales directives de sécurité pour la prévention du lymphome anaplasique lié aux anciennes prothèses macrotexturées d'Allergan. Il ajoute également une adhérence adéquate aux tissus environnants afin de réduire les déplacements.Les implants Motiva Ergonomix sont dotés d'un gel cohésif ergonomique qui détermine la forme d'un sein naturel. Lorsque la femme est debout, le pôle supérieur descend progressivement en forme de goutte d'eau, tandis qu'à l'avant, le sein apparaît rond et plein, les deux bonnets s'embrassant au centre. La femme elle-même, si elle le souhaite, peut toutefois, en portant un soutien-gorge push-up, créer un effet de décolleté plus ample en cas de soirée lors d'occasions spéciales.En savoir plus : Augmentation mammaire Paris, Chirurgien, prix et tarifs (riccardomarsili.fr)



josie bonet

Lu 44 fois









Flashback : < > Implants mammaires Motiva Ergonomix pourquoi les choisir ? Lifting cervico facial, questions et réponses Bienfaits psychologiques de la chirurgie esthétique Infos Business | Italia | Chirurgie Esthétique