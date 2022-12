Incendie à Vaulx-en-Velin : ce que l’on sait de l’incendie meurtrier près de Lyon

Après l’installation du périmètre de sécurité, la présence du préfet du Rhône s’est fait remarquer de même que celles du procureur de la république et la maire de Vaulx-en-Velin. Si le ministre de l’intérieur était aussi sur les lieux, c’est lui qui donnera autour de 7h 30 le bilan définitif assez triste. C’est avec tristesse que Gérard Darmanin annonce qu’il y a parmi les 10 morts, 05 enfants ayant entre 03 et 15 ans.

04 compatriotes sont gravement blessés et sont aux urgences sur les 19 blessés enregistrés dans cette incendie. On précise même que le pronostic vital de certains parmi eux est engagé. 02 des sapeurs-pompiers sont malheureusement aussi légèrement blessés. Les autorités ont donné priorité à l’information pendant que l’identification des victimes se poursuit afin d’apaiser les familles. C’est nécessaire selon le ministre de l’intérieur dans le sens d’une bonne gestion de l’émotion au niveau de ces derniers.