Incendie dans le Var : 4000 hectares ravagés, 1100 pompiers déployés

Quels sont les estimations et le bilan de cet incendie ?

Au moins 6500 hectares brûlés, 19 personnes ont été intoxiquées et 3 personnes légèrement blessées. Plusieurs communes voisines ont été touchées. Quand on plonge nos regards, on voit un paysage enfumé, maison et véhicules brulés.



Face au drame, les habitants impuissants sont sous le choc, pour certains c’est un cauchemar des questions se posent : Comment le gouvernement français viens-t-il en aide à la population et compte-t-il dédommager les centaines de familles qui ont perdu leur chez ?

Les pompiers sont toujours aux aguets pour éviter toute reprise dans les endroits où le feu a déjà été éteint, la moindre petite étincelle peut causer des dégâts.

Pour le moment, touristes et habitants dormiront dans les foyers d’accueil ou dans les gymnases pour la plupart.