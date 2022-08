Incendie : la forêt de Brocéliande en proie aux flammes

Ce n’est ni peu ni trop pour Campénéac. Cette mesure préventive vise à assurer la sécurité des personnes contre tout incident. Les vas et viens des véhicules de pompiers étaient remarquables sur place. Il faut saluer l’esprit d’entraide qui s’est manifesté par l’assistance des renforts venant non seulement des départements voisins mais aussi de l’école militaire voisine (Saint-Cyr-Coetquidan).

Si l’on a pu enregistrer seulement 300 hectares brûlés sur les 9000 de la forêt Brocéliande, il faut saluer l’engagement des pompiers et celui de leurs divers renforts.