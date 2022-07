Incendies en Gironde : une dizaine d’animaux du zoo du bassin d’Arcachon n’a pas survécu

Ceux déjà déplacés sont plus ou moins en sécurité dans leur nouveau site puisqu’il y a une équipe de professionnels qui s’occupe d’eux. La promptitude de l’Association Française des Parcs zoologiques et celle des services étatiques est à saluer pour la sécurité de ces animaux. Le ministère de la transition écologique signale aussi que les animaux restés dans le zoo du bassin d’Arcachon ne sont pas négligés. Il y a déjà sur les lieux une centaine de soigneurs et vétérinaires sans oublier les agents de l’Office français de la biodiversité.



Les animaux seront sauvés alors que tout est mis en œuvre pour assurer la sécurité du site contre l’incendie qui avance. Les animaux laissés dans le zoo pour l’instant sont moins vulnérables que ceux évacués selon les explications de la préfecture de la Gironde. Ils sont les plus gros et la menace n’est plus aussi élevée pour le site grâce à la présence des pompiers.