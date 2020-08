Inde COVID-19 : la barre de 50 000 morts dépassée

L'Inde a enregistré depuis le début de cette pandémie 50 921 morts du coronavirus. Le ministère indique sur son site internet une hausse de 941 de plus que la veille.Il faut noter qu'il y a une semaine l'Inde dépassait déjà la Grande-Bretagne et était devenue le quatrième pays ayant enregistré plus de morts derrière les États-Unis, le Brésil et le Mexique.L'Inde peuplée de 1,3 milliards d'habitants a enregistré 2,6 millions de cas officiels de Covid-19 et est connue comme étant le troisième pays ayant le plus de cas de contaminations. Il vient juste derrière les États-Unis et le Brésil.Malgré la hausse soudaine du nombre de morts en Inde, le ministère de la Santé a tweeté dimanche dernier que l'Inde avait un des taux de décès les plus bas de la planète: 2 %.L'Inde a mis en place une politique de test et une entière prise en charge des cas confirmés. Ayant donc prévu un traitement efficace grâce à une série de mesures, le ministère indique donc que beaucoup de personnes se sont remises du virus. En fin mars, l'Inde avait exigé un confinement national brutal qui a été levé début juin, mais il existe toujours des mesures de quarantaine en vigueur.Par contre plusieurs épidémiologistes pensent que les statistiques officielles en Inde sont sous-estimées. Ils attirent l'attention sur le fait que le nombre de tests réalisé en Inde s'avère bien sûr très inférieur à la proportion de sa population, avec de grandes disparités en fonction des régions.Dans certains milieux tels que les petites villes et les zones rurales, les tests de Covid-19 peuvent ne pas être disponibles. Parfois, des patients présentent les symptômes du virus, mais l'accès aux infrastructures de santé leur est refusé. Il arrive même que certains meurent avant même d'avoir effectué le test. Ce sont les propos de Lalit Kant. Tout ceci favoriserait la hausse de la mortalité.