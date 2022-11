Inde: le bilan monte à 132 morts dans l’effondrement d’un pont suspendu

Comme il fallait s’y attendre en de pareils cas, l'État n’a pas tardé à vouloir tout comprendre pour situer les responsabilités. En attendant un bilan final, il est désigné des enquêteurs chargés de faire la lumière sur les raisons de ce drame. Il faut identifier les causes de l’effondrement de cet édifice. L’administration a déposé une plainte contre X pour homicide involontaire. Quelques survivants sont pris en charge pour suivre des soins ; il s’agit de plusieurs personnes hospitalisées de qui s’occupent des agents de santé.



La promptitude des témoins a permis de sauver plus de 130 personnes selon les déclarations du chef de la police de la ville de Morbi.

Faudrait-il dire que les autorités ne devraient pas permettre l’accès au pont sans se rassurer qu’il était opérationnel ? Il faut attendre la fin des enquêtes pour en savoir plus. Le pont subissait il y a un moment des travaux et était inaccessible. L’accès est autorisé depuis quelques jours. Pendant qu’on recherche encore des survivants, il faut dire que la population est sous le choc et craint qu’on dépasse les 132 morts. Ce qui est d’ailleurs possible. Plusieurs témoins témoignent de l’effort fourni pour sauver quelques personnes accrochées et d’autres se battant dans l’eau.