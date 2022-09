Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Infos Business Influence du père sur la vie amoureuse

Bienvenue dans ce nouvel article de Stella love coach, que nous remercions pour son analyse de la formation du caractère des individus. Dans cette deuxième partie, nous comprenons comment la figure paternelle influence les choix relationnels des enfants dans le futur. Vous pouvez accéder au premier article en cliquant ici !









La relation que l'on entretient avec le père depuis la petite enfance influence le plus souvent, ou plutôt presque toujours, les choix futurs.



En psychologie, on appelle cela le "complexe d'Electre", ce comportement qu'une petite fille adopte lorsque, voulant conquérir son père, elle entre en compétition avec sa mère. C'est l'équivalent féminin du "complexe d'Oedipe". Par conséquent, pour trouver le partenaire le plus approprié, celui que l'on pourrait qualifier d'idéal, il est nécessaire de surmonter ce complexe.



Dans la petite enfance, pour une petite fille, le père représente le premier modèle d'homme, ainsi, les premières sensations, les premières expériences, son comportement, la relation entre le père et la fille, seront déterminants dans la formation du caractère, et pas seulement cela, car ils peuvent alors devenir un exemple à rechercher ou, au contraire, quelque chose à éviter complètement.



Voyons-les ensemble :



1) Le père autoritaire : ce type de père est souvent occupé et absorbé par ses activités professionnelles, strict et intransigeant, il est généralement lui-même victime d'un autre père autoritaire ; un scénario qui se répète au niveau générationnel.



Avec son autorité prononcée, il peut empêcher la libre expression de soi, limiter les expériences, créer de l'insécurité et une faible estime de soi, de sorte que l'enfant grandira en recherchant un partenaire tout aussi dominant, dur et discontinu. C'est le modèle relationnel qu'elle a appris.



L'homme à rechercher ?



Comme la communication avec un tel père est unidirectionnelle, il faut aspirer à un partenaire qui aime le dialogue, qui écoute et ne juge pas, créant ainsi une relation égale et symétrique. Une bonne alternative est celle qui fait autorité, qui agit comme un guide, mais qui est ouverte à la confrontation, c'est-à-dire qui donne de la sécurité, mais qui n'enlève pas l'indépendance.



2) Le papa-ami : le papa-ami, l'éternel Peter Pan, qui donne certainement de la légèreté et, quand on est enfant, l'avoir à ses côtés est une joie, car avec lui tout est permis et, souvent, il fait contrepoids à une mère obligée d'être stricte. Si ses points forts sont sa confiance, sa légèreté et sa bonne humeur, l'inconvénient est qu'il n'est pas une figure directrice forte, et qu'il peut donc s'orienter vers un comportement superficiel et perpétuellement enfantin.



L'homme à rechercher ?



D'un autre côté, le choix pourrait se porter sur un homme concret et pratique, qui prend sa vie en main avec responsabilité. Dans ce cas, ayez à vos côtés un homme qui soit un homme, qui soit clair sur la distinction des rôles dans le couple, sans vouloir les supplanter, mais seulement les réaffirmer, pour laisser la liberté d'être femme. Un partenaire ironique et "léger" peut également convenir, à condition qu'il ne devienne pas la colonne vertébrale du couple, agissant comme une mère plutôt que comme un partenaire.



3) Le père désintéressé : un tel père est un évitant, incapable de communiquer au niveau émotionnel, qui cache souvent, derrière son évanescence, son être anaffectif. Il construit souvent des relations fragmentées avec sa fille, faites d'absences et de peu de communication, ce qui peut conduire à la peur, aux insécurités et à la colère, mais aussi à la fermeture vers le monde masculin, en pensant que personne ne pourra jamais vraiment la comprendre.



L'homme à rechercher ?



Le risque de reproduire la même dynamique est de courir après des hommes égocentriques, égoïstes et insaisissables, qui se donnent peu et ne donnent jamais de certitudes. Mieux vaut viser des compagnons empathiques, conscients de leur propre émotivité, qui n'ont pas peur de l'extérioriser et d'y mettre tout leur cœur.







4) Le père inimitable : il n'y a personne comme mon père. Toujours présent, jamais intrusif, capable de me soutenir sans imposer sa vision de la vie, il pourrait être le père idéal, qui non seulement fait sourire, mais protège et éduque avec tendresse et en collaboration avec la mère. Avoir eu un père comme celui-là, non seulement fait grandir une fille en tant que femme sûre et autonome, mais lui permet aussi d'avoir des rapports sereins avec la gent masculine, consciente de son potentiel et de ce qu'elle recherche dans une histoire. il pourrait être le père idéal, qui non seulement la fait sourire, mais la protège et l'éduque avec tendresse et en coopération avec sa mère. Le fait d'avoir eu un tel père fait non seulement grandir la fille en tant que femme sûre et autonome, mais lui permet également d'entretenir des relations sereines avec le genre masculin, consciente de son potentiel et consciente de ce qu'elle recherche dans une histoire. Cependant, on pourrait courir le risque de comparer chaque homme au père parfait pour lequel on ne pourra jamais vraiment s'investir dans une relation, ou au contraire être attiré par des hommes qui sont tout le contraire du père que l'on a eu, peu convaincants et émotionnellement distants.



L'homme à rechercher ?



Comme le père, il doit lui transmettre l'estime de soi, en lui confirmant qu'il est important et spécial, en montrant un véritable intérêt pour elle. Mais pour être un bon compagnon, il doit aller un peu plus loin que la figure paternelle : montrer qu'il admire sa féminité, la faire se sentir sensuelle et désirée, confirmer, par sa passion, qu'il continue à la choisir jour après jour.

En savoir plus : La relation que l'on entretient avec le père depuis la petite enfance influence le plus souvent, ou plutôt presque toujours, les choix futurs.En psychologie, on appelle cela le "complexe d'Electre", ce comportement qu'une petite fille adopte lorsque, voulant conquérir son père, elle entre en compétition avec sa mère. C'est l'équivalent féminin du "complexe d'Oedipe". Par conséquent, pour trouver le partenaire le plus approprié, celui que l'on pourrait qualifier d'idéal, il est nécessaire de surmonter ce complexe.Dans la petite enfance, pour une petite fille, le père représente le premier modèle d'homme, ainsi, les premières sensations, les premières expériences, son comportement, la relation entre le père et la fille, seront déterminants dans la formation du caractère, et pas seulement cela, car ils peuvent alors devenir un exemple à rechercher ou, au contraire, quelque chose à éviter complètement.Voyons-les ensemble :1) Le père autoritaire : ce type de père est souvent occupé et absorbé par ses activités professionnelles, strict et intransigeant, il est généralement lui-même victime d'un autre père autoritaire ; un scénario qui se répète au niveau générationnel.Avec son autorité prononcée, il peut empêcher la libre expression de soi, limiter les expériences, créer de l'insécurité et une faible estime de soi, de sorte que l'enfant grandira en recherchant un partenaire tout aussi dominant, dur et discontinu. C'est le modèle relationnel qu'elle a appris.L'homme à rechercher ?Comme la communication avec un tel père est unidirectionnelle, il faut aspirer à un partenaire qui aime le dialogue, qui écoute et ne juge pas, créant ainsi une relation égale et symétrique. Une bonne alternative est celle qui fait autorité, qui agit comme un guide, mais qui est ouverte à la confrontation, c'est-à-dire qui donne de la sécurité, mais qui n'enlève pas l'indépendance.2) Le papa-ami : le papa-ami, l'éternel Peter Pan, qui donne certainement de la légèreté et, quand on est enfant, l'avoir à ses côtés est une joie, car avec lui tout est permis et, souvent, il fait contrepoids à une mère obligée d'être stricte. Si ses points forts sont sa confiance, sa légèreté et sa bonne humeur, l'inconvénient est qu'il n'est pas une figure directrice forte, et qu'il peut donc s'orienter vers un comportement superficiel et perpétuellement enfantin.L'homme à rechercher ?D'un autre côté, le choix pourrait se porter sur un homme concret et pratique, qui prend sa vie en main avec responsabilité. Dans ce cas, ayez à vos côtés un homme qui soit un homme, qui soit clair sur la distinction des rôles dans le couple, sans vouloir les supplanter, mais seulement les réaffirmer, pour laisser la liberté d'être femme. Un partenaire ironique et "léger" peut également convenir, à condition qu'il ne devienne pas la colonne vertébrale du couple, agissant comme une mère plutôt que comme un partenaire.3) Le père désintéressé : un tel père est un évitant, incapable de communiquer au niveau émotionnel, qui cache souvent, derrière son évanescence, son être anaffectif. Il construit souvent des relations fragmentées avec sa fille, faites d'absences et de peu de communication, ce qui peut conduire à la peur, aux insécurités et à la colère, mais aussi à la fermeture vers le monde masculin, en pensant que personne ne pourra jamais vraiment la comprendre.L'homme à rechercher ?Le risque de reproduire la même dynamique est de courir après des hommes égocentriques, égoïstes et insaisissables, qui se donnent peu et ne donnent jamais de certitudes. Mieux vaut viser des compagnons empathiques, conscients de leur propre émotivité, qui n'ont pas peur de l'extérioriser et d'y mettre tout leur cœur.4) Le père inimitable : il n'y a personne comme mon père. Toujours présent, jamais intrusif, capable de me soutenir sans imposer sa vision de la vie, il pourrait être le père idéal, qui non seulement fait sourire, mais protège et éduque avec tendresse et en collaboration avec la mère. Avoir eu un père comme celui-là, non seulement fait grandir une fille en tant que femme sûre et autonome, mais lui permet aussi d'avoir des rapports sereins avec la gent masculine, consciente de son potentiel et de ce qu'elle recherche dans une histoire. il pourrait être le père idéal, qui non seulement la fait sourire, mais la protège et l'éduque avec tendresse et en coopération avec sa mère. Le fait d'avoir eu un tel père fait non seulement grandir la fille en tant que femme sûre et autonome, mais lui permet également d'entretenir des relations sereines avec le genre masculin, consciente de son potentiel et consciente de ce qu'elle recherche dans une histoire. Cependant, on pourrait courir le risque de comparer chaque homme au père parfait pour lequel on ne pourra jamais vraiment s'investir dans une relation, ou au contraire être attiré par des hommes qui sont tout le contraire du père que l'on a eu, peu convaincants et émotionnellement distants.L'homme à rechercher ?Comme le père, il doit lui transmettre l'estime de soi, en lui confirmant qu'il est important et spécial, en montrant un véritable intérêt pour elle. Mais pour être un bon compagnon, il doit aller un peu plus loin que la figure paternelle : montrer qu'il admire sa féminité, la faire se sentir sensuelle et désirée, confirmer, par sa passion, qu'il continue à la choisir jour après jour.En savoir plus : Erreurs à ne pas commettre - Stella Love Coach (recuperer-son-ex.ch)



josie bonet

Lu 11 fois











Flashback : < > Dépannage chaudière électrique Paris, prix, devis, tarif Est-ce que cette femme est faîte pour moi ? Conseil conduite automobile Infos Business | Italia