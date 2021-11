Inondation à paris: une situation inattendue cette saison !

Il faut saluer la promptitude des pompiers et de la police. Les premiers ont commencé un pompage des eaux des lieux inondés. C’est-à-dire : les parkings, les halls, les commerces et les chaussées. Le travail n’a pas été trop difficile grâce à leur professionnalisme. La police a sécurisé les lieux et réguler aussi la circulation en donnant des instructions d’une part et en rassurant la population d’autre part. Tout est entré en ordre au bout de quelques heures.

Les autorités ont interrompu temporellement sur le canal la régulation des plans d’eau. Les travaux de réparation ont commencé. Une communication de l’autorité communale parisienne sur Twitter a rassurée la population inquiète.