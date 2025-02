Inondations dans l'Ouest : Décrue en cours mais vigilance maintenue

Les habitants des zones touchées expriment leurs inquiétudes, notamment face au risque de pillages. Dominique, une sinistrée d’Avessac, confie : "On a peur de se faire cambrioler, d’ajouter du malheur au malheur." Pour prévenir ces risques, des rondes de surveillance ont été organisées par les riverains. La mairie d’Avessac anticipe déjà la phase de nettoyage et recense des volontaires pour aider les sinistrés à remettre en état leurs habitations.



À Saint-Nicolas-de-Redon, la zone commerciale a été entièrement inondée, affectant des enseignes comme Leclerc et des stations-service. Des gendarmes en bateau ont été déployés pour surveiller les environs et éviter tout acte de pillage.



Les inondations ont également perturbé les infrastructures locales. En Ille-et-Vilaine, 69 routes ont été coupées, notamment dans le secteur de Redon, et la circulation des trains entre Rennes et Redon reste interrompue. Environ 190 foyers sont privés d’électricité dans la Loire-Atlantique, selon les derniers chiffres communiqués par les autorités.



Malgré ces difficultés, aucune victime n’a été signalée dans le département. Les efforts se concentrent désormais sur la gestion de la décrue et le soutien aux populations affectées. Les autorités locales et nationales continuent de surveiller la situation de près, tout en préparant les mesures nécessaires pour faciliter le retour à la normale.