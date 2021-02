Jacinda Ardern rompt tout contact avec le "gouvernement" militaire du Myanmar et s'engage à imposer des sanctions

Le Premier ministre Jacinda Ardern a annoncé ces mesures mardi après une réunion du cabinet et a déclaré que son gouvernement "veillera à ce que les fonds que nous versons au Myanmar ne soutiennent en aucune façon le régime militaire".



Les détails d'une interdiction de voyage pour les chefs militaires du Myanmar devraient être formalisés plus tard dans la semaine, selon le site d'information néo-zélandais Stuff.



"Notre message fort est que nous ferons ce que nous pouvons d'ici en Nouvelle-Zélande et l'une des choses que nous ferons est de suspendre ce dialogue de haut niveau", a déclaré Mme Ardern. Selon Stuff, des sanctions contre les militaires du Myanmar auraient peu d'impact pratique puisque le commerce de la Nouvelle-Zélande avec le Myanmar est "souvent basé sur la nourriture". "Chaque Néo-Zélandais serait dévasté de voir, après des années de travail acharné pour construire une démocratie au Myanmar, ce que nous avons vu ces derniers jours se dérouler sous la direction des militaires. Notre message fort est que nous ferons ce que nous pouvons à partir d'ici en Nouvelle-Zélande", a déclaré Mme Ardern. Dans une déclaration séparée citée par Reuters, la ministre des affaires étrangères Nanaia Mahuta a déclaré "La Nouvelle-Zélande ne reconnaît pas la légitimité du gouvernement dirigé par l'armée et a appelé les militaires à libérer immédiatement tous les dirigeants politiques détenus et à rétablir un régime civil".



"Nous travaillons avec nos alliés en termes de prochaines étapes et d'actions, et nous voulons nous assurer qu'il existe une forte communauté d'intérêts pour garantir une transition solide vers la démocratie. Le chef militaire du Myanmar a déclaré lundi que l'armée organiserait de nouvelles élections et remettrait le pouvoir au vainqueur, alors même que des milliers de personnes continuent de protester contre le coup d'État qui a renversé le gouvernement civil d'Aung San Suu Kyi la semaine dernière.