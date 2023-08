Jean-Louis Georgelin : Le Général au Cœur de la Renaissance de Notre-Dame est mort

Doté d'une personnalité forte, Georgelin a construit une relation particulière avec tous ceux impliqués dans le chantier. Il a été décrit comme une personne très proche des ouvriers et des compagnons du chantier, établissant un lien direct avec eux, comme le ferait un officier avec ses soldats. Son approche directe, alliée à son humour et à son franc-parler, en a fait un leader respecté et apprécié de tous, malgré quelques frictions occasionnelles.