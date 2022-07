Kemi Seba : « Les premiers responsables du drame migratoire qui dure depuis tant d’années sont nos dirigeants d’Afrique noire »

Selon l’activiste, le déplacement massif des africains vers l’Europe de façon clandestine et même au péril de leur vie est la conséquence de l’irresponsabilité des dirigeants. Ces africains n’iraient nulle part s’il avait la garantie du minimum chez eux. Malheureusement c’est le dernier souci des dirigeants qui une fois au pouvoir deviennent ennemis de la population qui les a élus. Ils manquent de véritables projets de création de l'État de droit et de création d’emplois pour les jeunes. Les matières premières du continent bénéficient plus aux multinationales de l’occident qu’aux populations.



Les dirigeants africains ne jouent donc pas leur rôle de protecteur de leur nation. Ils sont pour la plupart aux ordres de l’occident et suffisamment corrompus acceptant les mauvaises politiques de développement du FMI et de la Banque mondiale.

Kemi Seba pense qu’entre la soumission et la rébellion à l’occident, les dirigeants africains ont bien le choix. Les migrants, pour lui, ne poursuivent que le bonheur réalisé par les ressources pillées dans leurs pays.