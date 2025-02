L’Est de la RDC sous tension : l’AFC/M23 instaure une administration parallèle à Goma

Lors du rassemblement du 6 février, les dirigeants de l’AFC/M23 ont dévoilé plusieurs initiatives visant à stabiliser la région. Ils ont promis la réouverture des écoles, universités et services publics, ainsi qu’une baisse du taux de change. Cependant, aucune stratégie concrète n’a été présentée pour atteindre ces objectifs. Par ailleurs, une note du ministère de l’Éducation nationale de la RDC a rappelé que les établissements situés dans les zones sous contrôle du M23 resteraient fermés, ce qui laisse présager des tensions entre les deux administrations.



L’AFC/M23 a également lancé un appel à la jeunesse pour rejoindre ses rangs. Lors du meeting, plusieurs jeunes ont manifesté leur soutien en montant sur le podium. Cette mobilisation s’inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer l’influence du mouvement dans la région. Cependant, la fermeture des commerces à Goma, conformément aux directives imposées par les nouvelles autorités, témoigne des difficultés économiques et sociales auxquelles la population est confrontée.