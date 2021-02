L'Iran pourrait se doter de l'arme nucléaire selon un ministre

Les remarques de Mahmoud Alavi marquent une rare occasion pour un fonctionnaire du gouvernement de dire que l'Iran pourrait inverser sa trajectoire sur le programme nucléaire. Téhéran insiste depuis longtemps sur le fait que le programme est uniquement destiné à des fins pacifiques.



Une fatwa des années 1990, ou édit religieux, du Guide suprême du pays, l'Ayatollah Ali Khamenei, stipule que les armes nucléaires sont interdites.



"Notre programme nucléaire est pacifique et la fatwa du guide suprême a interdit les armes nucléaires, mais si elles poussent l'Iran dans cette direction, alors ce ne serait pas la faute de l'Iran mais la leur", a déclaré M. Alavi.



Cependant, Alavi a ajouté que l'Iran n'a pas l'intention de se diriger vers une arme nucléaire dans "les circonstances actuelles".



Khamenei, 81 ans, qui a le dernier mot sur toutes les questions d'Etat en Iran, a exhorté dimanche les Etats-Unis à lever toutes les sanctions s'ils veulent que l'Iran respecte les engagements pris dans le cadre de son accord nucléaire de 2015 avec les puissances mondiales. Toutefois, le président Joe Biden a déclaré que les États-Unis ne feront pas le premier pas.



Suite à l'assassinat en décembre dernier d'un scientifique iranien crédité d'être le fer de lance du programme nucléaire militaire du pays, le Parlement iranien a approuvé une loi visant à bloquer les inspecteurs nucléaires internationaux dans le courant du mois - une grave violation de l'accord. Le ministre des renseignements, M. Alavi, aurait également déclaré qu'un membre des forces armées iraniennes avait "facilité" le meurtre du scientifique, que l'Iran a imputé à Israël. Le ministre n'a pas développé ce qu'il voulait dire - et il n'était pas clair si le soldat avait provoqué l'explosion qui a tué le scientifique, Mohsen Fakhrizadeh. Israël, qui a été soupçonné d'avoir tué des scientifiques nucléaires iraniens au cours de la dernière décennie, a refusé à plusieurs reprises de commenter l'attaque.



C'était la première fois que l'Iran reconnaissait qu'un membre de ses forces armées avait pu être complice du meurtre de Fakhrizadeh, qui dirigeait le programme iranien dit AMAD, qu'Israël et l'Occident ont qualifié d'opération militaire visant à étudier la faisabilité de la construction d'une arme nucléaire L'Agence internationale de l'énergie atomique - le chien de garde nucléaire de l'ONU - affirme que ce "programme structuré" a pris fin en 2003. Les services de renseignement américains ont confirmé cette évaluation dans un rapport de 2007.



Cependant, Israël insiste sur le fait que l'Iran maintient toujours l'ambition de développer des armes nucléaires, en soulignant le programme de missiles balistiques de Téhéran et la recherche d'autres technologies.



En décembre, le président iranien Hassan Rouhani a juré de venger le meurtre de Fakhrizadeh, déclarant que son pays déciderait du moment ou du lieu de toute action de représailles.



En réponse à la campagne dite de "pression maximale" de l'ancien président Donald Trump contre l'Iran, le pays a commencé à violer progressivement ses engagements atomiques dans le cadre de l'accord nucléaire et a menacé de nouvelles provocations afin d'accroître son influence et d'amener Biden à donner la priorité à un retour à l'accord alors qu'il s'efforce de démanteler l'héritage de Trump.