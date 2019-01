L’Œnologie : Une Science aussi noble que le Vin !

Voilà comment est né le premier vin, breuvage qui redonne la gaieté aux hommes selon la mythologie Perse.Entre -3000 et -1800 av JC les vignes sauvages originaires de l'Asie Occidentale colonisent le pourtour de la Méditerranée et de la Mer Noire. Les Pharaons de l’Egypte Ancienne, organisent la culture de la Vigne ; les raisins sont d’abord consommés frais en jus ou séchés, mais très vite les techniques de vinification permettent d’élaborer des boissons fermentées : les vins de raisins, de dattes, de palme, de figues, de pommes, et la bière sont alors consommées sur place et s’échangent jusqu’au début de notre ère. Pressoir, fouloir, et beaucoup des outils de vinification de l’époque sont à peu de chose près ceux que l’on connait aujourd’hui.La Grèce Antique puis l’Empire Romain implantent la vigne en Gaule Celtique (-600 av JC, Marseille, Narbonne) ainsi que la culture du vin. Les Gallo-romains puis la jeune Eglise chrétienne (vin de messe) vont jouer un rôle considérable dans l’essor des vignobles (Bordelais, Bourgogne) et du commerce du vin en France. Pendant tout le Moyen-Age ; les vins d’abord très capiteux (consommés dilués à l’eau) deviennent plus légers, et sans doute assez proches de ceux d’aujourd’hui. Production, commerce, et notoriété des vins rouges rosés ou blancs se développent pour alimenter les grandes villes (Paris, Marseille) et les cours d’Europe ; Dès 1224 des classements consacrent la notoriété de crus réputés encore aujourd’hui (Châteauneuf du Pape).Je vous propose de vous soumettre la suite de cette merveilleuse histoire du vin dans quelques jours ou peut être demain. Qui sait? ;)Un peu de patience...Mais vous pouvez aussi partager vos propres connaissances en utilisant la zone commentaire surtout si vous désirez être oenologue amateur ou expert