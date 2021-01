L'UE rouvre la bataille de Brexit à la frontière irlandaise

La menace de l'Union européenne d'imposer une frontière pour les vaccins entre l'Irlande du Nord et la République risque de relancer l'un des différends les plus âpres du Brexit, car, selon les conservateurs, cette décision prouve la nécessité d'une révision immédiate du traitement de l'Irlande du Nord par le bloc.



Ces nouvelles exigences sont apparues alors que l'UE était confrontée à une réaction extraordinaire suite à son annonce erronée de contrôles potentiels des exportations de vaccins produits au sein du bloc. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a condamné cette décision et l'industrie pharmaceutique a averti que ces mesures nuiraient à ses efforts de vaccination.



Cependant, la menace initiale de l'UE d'empêcher les vaccins de passer librement de l'UE en Irlande du Nord - rapidement retirée après avoir déclenché une crise diplomatique entre l'Irlande, l'UE et le Royaume-Uni - a également rouvert le conflit politique toxique sur le statut post-Brexit de l'Irlande du Nord.



Les conservateurs brexiteurs prévoyaient ce week-end d'utiliser cette dispute pour exiger une révision de l'accord Brexit sur l'Irlande du Nord, qui a vu émerger des problèmes commerciaux avec la Grande-Bretagne. Cette dispute a mis la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sous une pression énorme. Elle a déjà été accusée de la lenteur relative du programme de vaccination de l'UE par rapport à des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni et Israël. La menace de contrôles aux frontières de l'Irlande par l'Union européenne faisait partie des mesures de contrôle des exportations de vaccins prises par l'Union européenne pour remédier à l'insuffisance des livraisons.



Dans une intervention dans l'Observer qui révèle l'inquiétude que la menace de l'UE a suscitée chez les fabricants de vaccins, les responsables des organismes industriels britanniques et européens ont conjointement averti que les interdictions d'exportation les laisseraient "en train d'essayer de combattre la pandémie avec les mains liées dans le dos".