L'armée du Myanmar prend le pouvoir par un coup d'État

Ce coup d'État intervient après la victoire écrasante du parti au pouvoir, la LND, lors des élections de novembre dernier, et alors que les politiciens se sont réunis dans la capitale pour le début de la nouvelle session parlementaire.



Un parti politique soutenu par l'armée a obtenu de mauvais résultats lors des élections, après quoi les responsables militaires ont invoqué des irrégularités dans le vote. Ces derniers jours, des généraux de haut rang ont refusé d'exclure toute prise de pouvoir si la fraude électorale présumée ne faisait pas l'objet d'une enquête.



Des chars et des soldats ont été vus dans les rues des grandes villes et les services internet et les lignes téléphoniques ont été coupés dans certaines zones. La principale chaîne de télévision d'État a déclaré avoir cessé d'émettre en raison de "problèmes de communication".



Une chaîne de télévision militaire a été la première à annoncer le coup d'Etat, disant que les militaires prendraient le relais pour une période d'urgence d'un an.



Le parti au pouvoir au Myanmar a appelé le public à rejeter un coup d'État militaire qui a commencé aux petites heures du lundi matin avec l'arrestation de la dirigeante du pays, Aung San Suu Kyi.



Des soldats et des chars ont été positionnés dans les grandes villes et les dirigeants politiques, qui s'étaient rassemblés dans la capitale Naypyitaw pour le début d'une nouvelle session parlementaire, ont été détenus en masse.



Les services Internet et téléphoniques ayant été coupés en de nombreux endroits, une annonce sur une chaîne de télévision militaire a indiqué que les puissantes forces armées du pays avaient pris le contrôle du pays pour une période d'urgence qui durera un an, en invoquant des allégations de fraude électorale lors des élections de novembre.



Le parti de la Ligue nationale pour la démocratie (NLD) de Mme Aung a rejeté le coup d'État, tout comme plusieurs puissances mondiales et le secrétaire général des Nations unies. La LND a publié une déclaration au nom de Mme Aung, qui a déclaré que "les actions des militaires sont des actions visant à remettre le pays sous une dictature".



"J'exhorte les gens à ne pas accepter cela, à réagir et à protester de tout cœur contre le coup d'État des militaires", peut-on lire dans la déclaration.



Le bureau du secrétaire général des Nations unies a publié une déclaration condamnant les développements comme un "coup sérieux aux réformes démocratiques" au Myanmar, qui a été dirigé comme une dictature militaire pendant des décennies jusqu'à ce que Mme Aung devienne conseillère d'État - le chef civil de facto du gouvernement - en 2016.