L'étude numérologique de l'entreprise menée lors d'une consultation II

La deuxième partie de cette étude présente une analyse de votre énergie numérologique, qui change à chaque anniversaire. Il contient un compte-rendu avec le pronostic de votre année et des conseils sur ce à quoi s'attendre de chaque période et sur la manière de gérer les difficultés les plus variées que la vie présente.



L'énergie de votre année numérologique

L'énergie de chacun des 6 prochains mois à partir du moment de la demande d'étude

L'énergie de chaque jour pendant ces 6 mois

Compatibilité numérique avec deux personnes

L'analyse de votre numéro de domicile, avec une indication de la manière d'équilibrer l'énergie de l'endroit où vous habitez.



La troisième partie est développée lors de la consultation avec nos voyants et voyantes

Analyse de la signature et également du nom professionnel ou artistique afin d'équilibrer tous les chiffres de la vie de la personne et de lui apporter une énergie positive



Cette étude numérologique apporte une analyse très profonde, prenant en compte non seulement les chiffres simples (de 1 à 9), mais également les énergies composées qui les génèrent. La consultation aura lieu au téléphone. Après avoir reçu votre étude personnelle, par courrier électronique, nous vous demandons de prendre contact avec nous pour prendre rendez-vous.