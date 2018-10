L'étude numérologique de l'entreprise menée lors d'une consultation I

La première partie trace le chemin de la connaissance de soi et apporte une analyse de ses 6 nombres majeurs. Seront analysés:

- Nombre d'âme: vos références de vie passées, vos désirs les plus profonds.

- Nombre de personnalité extérieure: ses traits de personnalité qui attirent le plus l'attention des gens.

- Numéro de destination: votre parcours, votre potentiel, votre relation à la profession, vos opportunités dans la vie.

- Nombre de vie: l'énergie du prénom

- Jour anniversaire: caractéristiques de la personnalité.

- Numéro d'évolution: votre énergie principale, votre objectif, votre apprentissage.

Enfin, la grille numérique: les défis qui peuvent compromettre la réalisation de vos désirs et qui doivent être surmontés. Vous trouvez également l'écran à cristaux avec un potentiel qui équilibre vos absences numériques.



La deuxième partie de cette étude présente une analyse de votre énergie numérologique, qui change à chaque anniversaire. Il contient un compte-rendu avec le pronostic de votre année et des conseils sur ce à quoi s'attendre de chaque période et sur la manière de gérer les difficultés les plus variées que la vie présente. (Lire la suite dans l'article suivant)