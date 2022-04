La Chapelle D'Andelot à VENSAT (Puy de Dôme 63)

LA CHAPELLE ROMANE NOTRE DAME D’ANDELOT



Elle appartient à la commune de Vensat, située au nord du département du Puy-de-Dôme, limitrophe du département voisin de l’allier







HISTORIQUE







La date de fondation de la chapelle d'Andelot est inconnue. Elle apparaît, pour la première fois dans un terrier daté de l220 comme étant l'église d'un prieuré dépendant de l'abbaye de La Chaise-Dieu.



Le fief relevait de la châtellenie de Gannat. À la Révolution, son clocher est abattu, les quelques moines du prieuré partis d'eux-mêmes ou expulsés. La commune de Vensat (Puy-de-Dôme) se retrouva, de fait, propriétaire de l'église.



Elle fut achetée en 1847 par Madame veuve de La Chapelle, qui y réalisa quelques réparations urgentes et la rendit au culte. Depuis sa mort en 1854, quatre propriétaires du château et de l’église se succédèrent jusqu'à nos jours.



Son classement en 1925 l’a sauvée de la démolition et a permis le lancement de plusieurs campagnes de travaux complémentaire la dernière en 1933. Depuis lors aucune autre restauration n’a été engagée, le coût élevé des réparations ayant fait reculer les propriétaires successifs.







UNE ARCHITECTURE ROMANE CARACTÉRISTIQUE







La nef à trois vaisseaux s’étend sur trois travées de longueurs inégales. En élévation, l'abside centrale est décorée intérieurement d'une arcature sur mur bahut dont trois arcades sont percées d'une baie. Le contraste entre l'unité de volume du vaisseau central et le cloisonnement nettement marqué des bas-côté est très fort, mais l'éclairage provenant des absides, du mur occidental de la nef et des bas-côtés donne à l'ensemble une impression de grande fluidité de l'espace.



Les chapiteaux, au nombre de 49, ont des corbeilles à décor végétal. Les modillons soutenant les pierres de corniches sont à enroulement à copeaux, parfois associé à des têtes animales ou humaines.











CONSERVATION ET RESTAURATION







Les propriétaires actuels ont dans un premier temps évacué les très nombreux pigeons et installé des croisillons au niveau des fenêtres afin d’en bloquer l’accès.



Après avoir nettoyé et enlevé la multitude de déchets et d’encombrants, ils ont fait bâcher une partie du toit en brique du clocher qui s‘effondrait et arraché les mauvaises herbes qui envahissaient la toiture.







La sécurisation de l’entrée principale par dépose des lauzes instables et bâchage a été effectuée début août 2019 par une entreprise qualifiée, en prévision d’un mariage qui a été célébré dans la Chapelle le 24 août.







Les mesures d'urgence en préalable aux travaux de restauration ont concernés par ordre de priorité :







- la sécurisation de la rive maçonnée de la façade occidentale







- la dévégétalisation, la sécurisation des couvertures des bas-côtés, des chapelles et de la nef (dépose de lauzes instables en conservation) et la protection par bâches lestées







- la mise sous surveillance (témoins plâtre et jauges Saunier)





Ces travaux ont été réalisés début mars 2020 et ont été achevés à l’issue du confinement.







L’étude de diagnostic a été réalisée sous la conduite de Monsieur Pierre DUFOUR, architecte en chef des bâtiments historique.







Elle préconise deux phases de travaux : phase extérieure avec réparation de la toiture en lauze, phase intérieure avec restauration des décors.







La chapelle d’Andelot, ancienne église de Vensat, datée du XIIe siècle, présente un grand intérêt patrimonial à l’échelle régionale et nationale. Elle mérite la plus grande attention quant à sa conservation et à sa restauration.











Une association loi de 1901 : Association de sauvegarde de la Chapelle d‘Andelot (A.S.C.A.) a été créée afin de mobiliser le plus grand nombre autour de ce projet de sauvetage. (Formulaire d’adhésion à disposition). La chapelle est ouverte au public depuis aout 2020.







En savoir plus : https://www.chapelledandelot.org/