Quelques éléments sur les résultats du Parti Communiste de Grèce

Par rapport aux élections législatives de 2019, l'augmentation des voix dépasse les 101.000 nouveaux électeurs, une croissance de 33,7%.



Le KKE est arrivé en deuxième position dans la circonscription de Samos (17,96%) et en troisième position dans les circonscriptions d'Athènes A (8,9%), Athènes-Nord (8,98%), Athènes-Ouest (12,14%), Athènes-Sud (10,17%), Le Pirée A (8,03%), Le Pirée B (11,49%), Attique-Ouest (10,11%), Thessalonique A (8,17%), Céphalonie (12,35%) et Lesbos (14,65%).



Sur l'île d'Ikaria, le KKE arrive en tête avec 35,86% des voix.



Le KKE à l'étranger arrive en troisième position avec 12,54% des voix. Les Grecs de l'étranger ont voté pour la deuxième fois, après les élections de mai, dans leur pays de résidence, dans 102 bureaux de vote répartis dans 35 pays et 82 villes du monde entier. Le KKE est arrivé en tête au Danemark avec 25% des voix, en deuxième position en Suisse avec 13,65% des voix, son pourcentage en Allemagne est également élevé (15,60%).



Les résultats des sondages sortis des urnes sur les choix par groupe sociaux sont intéressants :



7,9% des hommes et 7% des femmes ont voté pour le KKE.



Par classe d'âge :



17 à 24 ans : 8,1%

25 à 34 ans : 8,9%

35 à 54 ans : 7,5%

+ 55 ans : 7,1%.



Par catégorie professionnelle :



Étudiants : 9,5%

Salariés du secteur privé : 9%

Chômeurs : 8,7%

Salariés du secteur public : 8,5%

Femmes au foyer : 7%

Travailleurs Indépendants : 6,2%

Retraités : 5,7%

Agriculteurs - éleveurs - pêcheurs : 5,2%