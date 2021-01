La Chine commence à utiliser des prélèvements anaux pour tester les personnes

La Chine a commencé à utiliser des prélèvements anaux pour tester les personnes qu'elle considère comme à haut risque de contracter le Covid-19, a rapporté la télévision d'État.



Des fonctionnaires ont effectué des prélèvements anaux chez les habitants des quartiers où des cas de Covid-19 ont été confirmés à Pékin la semaine dernière, selon la chaîne de télévision publique CCTV, tandis que les personnes se trouvant dans des installations de quarantaine désignées ont également subi les tests.



Les petites épidémies localisées de ces dernières semaines ont eu pour conséquence de fermer de nombreuses villes du nord de la Chine au reste du pays et de déclencher des campagnes de tests de masse, qui ont été effectuées principalement à l'aide de prélèvements de gorge et de nez.



La méthode des prélèvements anaux "peut augmenter le taux de détection des personnes infectées" car les traces du virus persistent plus longtemps dans l'anus que dans les voies respiratoires, a déclaré Li Tongzeng, médecin-chef de l'hôpital Youan de Pékin, à la télévision en circuit fermé. La CCTV a déclaré dimanche que les prélèvements anaux ne seraient pas utilisés aussi largement que les autres méthodes, car la technique n'est "pas pratique".



Alors que les cas se multiplient dans le monde, la Chine a imposé des exigences plus strictes aux arrivées internationales afin de maintenir la transmission nationale proche de zéro. Le pays a également renforcé les restrictions internes, Pékin ayant annoncé que les personnes provenant de zones à risque moyen ou élevé seront interdites d'accès à la ville à partir de jeudi afin de réduire le risque de transmission pendant la période du nouvel an lunaire.



Les personnes arrivant dans le pays doivent fournir des résultats de tests multiples négatifs et être mises en quarantaine pendant au moins 14 jours dans un hôtel désigné, de nombreuses villes et régions imposant des exigences supplémentaires en matière d'observation à domicile.