La Chine frappe le Canada pour sa déclaration contre la détention arbitraire

La dispute est enracinée dans la campagne du Canada pour libérer ses ressortissants Michael Kovrig et Michael Spavor, qui ont été arrêtés il y a plus de deux ans par la Chine en représailles apparentes à l'arrestation par le Canada, quelques jours plus tôt, d'un cadre supérieur chinois de la technologie, Meng Wanzhou, qui est recherché aux États-Unis pour fraude.



Le porte-parole du ministère des affaires étrangères, Hua Chunying, a réitéré jeudi la demande de la Chine pour la libération immédiate de Meng et a déclaré aux journalistes que Pékin s'était plaint à Ottawa de cette déclaration, la qualifiant d'"acte méprisable et hypocrite". "Le Canada s'est associé à certains pays pour publier une soi-disant déclaration contre la détention arbitraire, et a délibérément laissé les personnes concernées calomnier la détention arbitraire par la Chine des citoyens canadiens Michael Kovrig et Michael Spavor", a déclaré Hua lors d'une réunion d'information quotidienne. "D'une part, la partie canadienne préconise qu'elle adhère à l'État de droit, mais d'autre part, elle agit comme un complice des États-Unis et détient arbitrairement des citoyens chinois. “



Meng est un cadre dirigeant de Huawei et la fille du fondateur de la société.



La Chine affirme avoir accusé Kovrig et Spavor de mettre en danger la sécurité nationale, mais on sait peu de choses sur ces accusations. En approuvant la déclaration, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a appelé "tous les pays partageant les mêmes vues à travailler ensemble pour faire pression sur les nations qui procèdent à de telles détentions afin qu'elles mettent fin à cette pratique, qu'elles libèrent les personnes détenues dans de telles conditions et qu'elles respectent l'État de droit et les droits de l'homme".



La déclaration se veut également une large dénonciation des pratiques coercitives dans d'autres pays, comme la Russie, l'Iran et la Corée du Nord.