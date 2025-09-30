La Fête des Bergers et des Traditions de Provence à lieu à Istres en Provence

Activités : La journée inclut la présence de moutons et de chèvres, des promenades en calèche, des jeux de kermesse, une animation ludique avec des chiens de berger, et la présence du maréchal Ferrand. On y trouve également les animaux de la ferme, un marché des producteurs (proposé par le Crédit Agricole Alpes Provence), la déambulation des vieux tracteurs et le spectacle des gardians. • Pratique : L'entrée est gratuite. Buvette et un point de restauration avec 3 food truck sont disponibles, ainsi que la participation de nombreux stands associatifs. Mercredi 26 novembre Deux événements gratuits sont prévus : 1. L’après-midi, des contes de Noël à la Médiathèque pour les enfants (réservation à la médiathèque). 2. Le soir, une Veillée de Noël à 18h30, à Notre Dame de Beauvoir. ◦ Musique : Elle est animée par les chants du chœur d’hommes « li Galo Pastre » et la participation des musiciens Virginie et Jean-Baptiste Giai (tambourinaires de l’Académie du Tambourin) et Anne-Laure Pascal (Professeure de Violoncelle Professionnelle). Ils interprèteront la suite calendale de Robert Pascal. ◦ Accueil : Du vin chaud est offert à la fin de la soirée. L'entrée est gratuite. Samedi 29 novembre La journée est consacrée au Banquet des bergers le midi, suivi d'un balèti à la halle polyvalente.



• Horaires/Tarifs : L'ouverture des portes est à 12h. ◦ Le tarif du banquet est de 35€ (tarif unique) pour les adultes et 10€ pour les enfants. La réservation est obligatoire avant le 21 novembre. ◦ Une nouveauté cette année est l'entrée au balèti à partir de 15h30 pour un tarif unique de 5€, donnant droit à une boisson. Journée de Clôture (Dimanche 30 novembre) La fête culmine le dimanche avec la Messe Provençale, une Procession et un grand Défilé. 1. Messe Provençale et Procession La Messe Provençale (Messo en Lengo Nostro) se tient au domaine de Sulauze. • Célébration : Elle est célébrée par les Pères Eric Jacoulet et Arnaud ABA’A (curé d’Istres). La chorale Provençale participe, accompagnée des musiciens de l’ensemble symphonique Les Orchestructibles et des tambourinaires de Lou Trelus.



• Procession : Elle suit la messe, se déroulant sur le domaine jusqu’à la chapelle Sainte Madeleine. Elle rassemble les gardians, tambourinaires et groupes folkloriques. • Bénédiction : Sur le parvis de la chapelle, il y a chant et bénédiction des chevaux, des champs, des taureaux et de tout le public, suivie de la cérémonie du bouquet à la vierge. • Accueil : Guillaume Lefevre, propriétaire du domaine, offre le vin chaud pour terminer la matinée. L'entrée est gratuite. 2. Grand Défilé Le Défilé commence à 14h15, avec un départ du Bd Guizonnier. • Participants : Le défilé inclut le troupeau de Christian Trouillard du domaine de la Massuguière (avec moutons, chèvres du Rove et ânes de Provence), les bergers de la Crau, la Carreto Ramado de St Rémy de Provence, les tableaux de « Noël en Provence », la crèche vivante, les dromadaires avec les rois mages, les gardians de toute la région, et les groupes folkloriques.



• Animation : Le défilé est animé par Frédéric Soulié et est gratuit. 3. Spectacle de clôture Le spectacle de clôture a lieu à 16h à la salle des fêtes (Halle polyvalente). • Artistes : Il met en vedette Lou Trelus, Nissa la bella, l’Etoile de l’avenir, Le Roudelet félibréen de château Gombert, La Poulido de Gemo. • Final : Les enfants de la région, sous la direction de Jacques Losse, clôturent l'événement avec des chants de Noël. • Pratique : Le spectacle est également animé par Frédéric Soulié. Le tarif unique est de 10€. Symbolisme et Honneur aux Bergers Les bergers sont mis à l’honneur notamment lors des défilés et dans les crèches, particulièrement autour de la période de Noël (« Pèr Nouvè »). Les familles provençales renouent avec la tradition de la veillée calendale (le soir du 24 décembre) et son protocole précis et immuable.

