La France bloque l’accès des mineurs aux sites pornographiques

Le ministre en charge du numérique, puisque c’est de lui qu’il s'agit, a déclaré dans la presse ce dimanche 05 février qu’« en 2023, c’est la fin de l’accès aux sites pornographiques pour nos enfants ». Cette politique du gouvernement français qui vise la protection des mineurs contre des images indignes envisage l’imposition d’une "attestation numérique" pour mieux contrôler les âges dans le but de bloquer l’accès aux mineurs. En attendant la révélation du dispositif de blocage, il faut se poser des questions sur l’intérêt d’un tel projet, alors que L’accès d’un mineur à la pornographie est déjà interdit et sanctionne en France.

On constate dans la pratique une faille qui rend inefficace les efforts fournis dans la mesure où la preuve de la majorité se résume pratiquement en un simple clic. Il y a donc des milliers d’enfants mineurs ayant moins de 18 ans qui se font passer pour des majeurs sur la page d’accueil des sites pornographiques. Une statistique alarmante motive aussi ce projet. On estime à environ 2,3 millions l’effectif des mineurs qui visitent les sites pornographiques par mois sur un total de 19,3 millions de visiteurs français. Les 1/3 de ces mineurs ont moins de 15 ans.