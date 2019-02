France

La France envahie par la haine

Les responsables d'actes ou de propos racistes, antisémites, xénophobes, homophobes semblent ne pas craindre les jugements dont ils pourraient faire l'objet ni les sanctions qui en découleraient. On sait pourquoi: les fautifs font généralement leurs coups en douce et les victimes ne portent pas toujours plainte.

Ces derniers jours, on lit tant et tant d'articles sur le sujet que, pour figurer les auteurs de ces discriminations que je n'ai pas pu citer aujourd'hui, j'ai choisi les bipaliinés, des vers pouvant mesurer jusqu'à 40 cm. Ces étranges créatures, non seulement secrètent un mucus neurotoxique puissant mais en plus se reproduisent par scissiparité: un morceau se détache de l’arrière de l’animal et se transforme en adulte.

La différence entre les bipaliinés et les responsables d'actes ou de propos racistes, antisémites, xénophobes, homophobes, c'est que les premiers se reconnaissent facilement.



A PROPOS DES BIPALIINÉS

... Jean-Lou Justine lance un appel à témoins sur Internet et dans les médias. « Le ver plat invasif est assez facile à reconnaître. Il est un peu aplati, noir avec deux bandes dorées », précisait dans sa demande le Muséum national d’Histoire naturelle.

Il est paradoxal que l’invasion d’un pays développé, en Europe, par des animaux aussi spectaculaires, n’ait attiré l’attention d’aucun scientifique ni d’aucune institution », écrit dans un communiqué le Muséum d’histoire naturelle, associé aux travaux. (leparisien.fr édition du 23/05/2018)



UN TAG RACISTE, ANTISÉMITE ET HOMOPHOBE CONTRE KYLIAN MBAPPÉ DANS LE RER PARISIEN

Un tag d’une violence aussi affligeante que répugnante, visant directement le champion du monde Kylian Mbappé dans la ligne C du RER parisien, a été relayé mardi par l’ex-président de SOS Homophobie, Yohann Roszéwitch. Ce dernier, photo à l’appui, s’est indigné dans un tweet. « M' Bappé : enculé de nègre enjuivé », tagué aujourd’hui dans le RER C, ou quand l’homophobie, le racisme, et l’antisémitisme s’affichent désormais de manière complètement décomplexée. (20minutes.fr édition du 12/02/2019)



SIMONE VEIL TAGUÉE DE CROIX GAMMÉES, À PARIS

Sur 2 œuvres réalisées sur des boites aux lettres de La Poste par le street-artiste C215. Honte à celui qui, abject, a défiguré d'une croix gammée mon hommage à Simone Veil, rescapée de la Shoah, peint l'an dernier sur les boites aux lettres de la mairie du 13e arrondissement de Paris, lors de sa panthéonisation. Quelle lâcheté... très choquant. pic.twitter.com/Cj8Aog292U

Christian Guémy C215 (@christianguemy) February 11, 2019



LA DIRECTION DE «LIBÉRATION» ÉTAIT-ELLE AU COURANT DU HARCÈLEMENT DE LA «LIGUE DU LOL»?

Pascal Cardona explique avoir subi quatre mois de harcèlement en ligne au printemps 2010, qui prenait la forme de moqueries autour de son blog, perçu comme ringard, et de son homosexualité. Alors coordinateur multimédia à Radio France, il décide donc de contacter un groupe de «sept à huit personnes», dont font partie Florence Desruol et Christophe Colinet, régulièrement attaquées par ces twittos. (liberation.fr/checknews du 14/02/2019)





Sylvie Delhaye S. D.

Monde: Toute l'Actu | France | Régions | L'Info en Temps Réel | Commerces et services | Publi-Reportages | Internet | L'Economie en temps réel et en continu | La Bourse en Direct | Faits Divers - Société | Humeurs - Rumeurs | Tribune Libre | Chroniques | Art et Culture | Histoire | Al Wihda International | Altermag | Forum laïc | Stars-Sailors-League