La France renforce son soutien militaire à l’Ukraine avec la livraison de Mirage 2000

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a salué cette livraison, affirmant que ces avions « renforceront les capacités de défense aérienne » de son pays. Les Mirage 2000-5, initialement conçus pour des missions de combat aérien, ont été modifiés pour permettre des missions air-sol, selon les précisions de l’armée de l’air française. Ces appareils pourront également être utilisés pour intercepter des drones de grande taille, une menace récurrente dans le conflit actuel.



La formation des pilotes et mécaniciens ukrainiens a été réalisée « un peu partout en France », notamment sur les bases aériennes de Nancy et de Cazaux. Les avions livrés ont également subi des adaptations techniques pour répondre aux besoins spécifiques de l’Ukraine. Bien que le nombre exact d’appareils transférés n’ait pas été confirmé officiellement pour des raisons de sécurité, des sources indiquent que six Mirage 2000-5 sur les 26 en service dans l’armée française seraient concernés.



Cette livraison fait suite à l’annonce faite par le président français Emmanuel Macron en juin 2024. Elle intervient dans un contexte où l’Ukraine cherche à diversifier ses capacités militaires, notamment face aux attaques aériennes russes.