La Méditerranée pourrait devenir une zone pour les ouragans

Face au changement climatique tant décrié, la situation se dégrade de plus en plus. Une situation inédite car la mer Méditerranée pourrait devenir dans les prochaines années à venir une zone de très fortes et violentes tempêtes tropicales, qui avoisineraient la force d’un véritable ouragan. De nombreux scientifiques ont déjà confirmé cela.



De fortes tempêtes peuvent se développer en Méditerranée encore et encore en automne : c'est ce qu'on appelle la "Medicane, phénomènes météorologiques rares mais bien connus dans la région méditerranéenne " - un type de tempête tropicale, mais qui atteint rarement la force d'un ouragan. De plus en plus de Medicane traverse en ce moment la mer entre l'Italie et la Grèce, provoquant des pluies abondantes et des ondes de tempête le long de la côte grecque.



Ces tempêtes se développent lorsque des masses d'air froid en provenance du nord se déplacent au-dessus de la mer Méditerranée encore chauffée, ce qui peut généralement se produire en septembre et octobre. Le déclenchement de la chute d'air froid à des températures très basses en altitude et crée ensuite un fort contraste de température entre la surface de l'eau et l'atmosphère supérieure au-dessus de la mer Méditerranée chaude comme une baignoire.



Cela conduit à la formation rapide d'une dépression d'orage car les masses d'air chaud et humide dans la zone touchée s'élèvent rapidement, fournissant de l'énergie supplémentaire à la formation par condensation de la vapeur d'eau. Parfois, un vortex se forme, qui peut même avoir un œil comme un véritable ouragan.



Mais contrairement aux ouragans ou aux typhons, les Medicanes n'atteignent généralement qu'un petit diamètre d'environ 200 kilomètres tout au plus. Un cyclone tropical lui peut avoir un diamètre à plus de 1000 kilomètres. Outre cela, elles sont généralement de courte durée et se dissolvent au bout de quelques jours seulement.