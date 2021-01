La famille d'une disparue demande au Mexique de résoudre le meurtre de 19 migrants

Les procureurs de l'État de Tamaulipas au Mexique ont déclaré qu'il y avait au moins deux Guatémaltèques parmi les corps retrouvés. Le bureau du procureur général a déclaré dans un communiqué que les enquêteurs avaient jusqu'à présent identifié génétiquement quatre des morts avec l'aide de leurs familles.



Deux étaient guatémaltèques et deux étaient mexicains, a déclaré le bureau, sans donner les noms des personnes. Certaines familles guatémaltèques avaient déclaré craindre que des proches essayant d'émigrer aux Etats-Unis ne figurent parmi les personnes tuées à Tamaulipas.



Les autorités ont déclaré que les résultats préliminaires suggéraient que 16 des corps étaient des hommes, un était une femme, et deux n'étaient toujours pas clairs car ils étaient gravement brûlés.Paola Damaris Zacarias, 22 ans, de la petite ville guatémaltèque de Catarina près de la frontière avec le Mexique, est soupçonnée d'avoir été parmi les personnes qui sont mortes.



"Nous voulons justice, une enquête qui permette de déterminer les responsabilités", a déclaré son frère Hector Zacarias dans une interview vendredi. "Je demande aux autorités mexicaines de se pencher sur cette affaire, de découvrir la vérité, et ce qui l'a motivée.



"Cela nous a causé une grande tristesse."



Le père de Paola, Gerardo Zacarias, a déclaré que la famille avait donné des échantillons d'ADN dans l'espoir que les enquêteurs puissent identifier les restes trouvés à Tamaulipas, une région souvent dangereuse où les migrants ont été victimes de gangs de drogue impitoyables.