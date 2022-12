La fin de la crise des visas entre la France et le Maroc annoncée par la ministre des affaires étrangères française

Il y a certainement une raison qu’il faudra peut-être attendre la visite de Macron au Maroc pour comprendre. Une telle décision ne saurait être prise sans raison valable. En effet, la ministre des affaires étrangères était à Rabat pour préparer une visite du président français annoncée pour le premier trimestre de l’année 2023. Ce qu’il faut retenir pour l’instant est le désir ardent de la France d’entretenir avec le Maroc un partenariat " Fraternel, d’exception, moderne" selon les déclarations de Catherine Colonna.

Les intentions semblent un peu plus claires quand elle fait allusion à une adaptation aux « attentes légitimes » de Rabat. La réalité est que le Maroc commence par se positionner pour être un pion important dans la Méditerranée et dans tout le continent africain pendant que Paris est à l’épreuve du sentiment antifrançais grandissant sur le continent.

Faudrait-il compter sur un partenariat gagnant-gagnant dans l’avenir lorsque la ministre affirme que les deux pays ont besoin l’un de l’autre en matière sécuritaire et économique. Macron en dira certainement plus quand il sera au Maroc.