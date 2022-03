La hausse des contaminations est-elle provoquée par la fin du port du masque

Ce lundi 14 mars 2022 sonne comme une libération pour beaucoup de monde, tant en entreprise qu'en entreprise. Le nombre quotidien de cas en France repart à la hausse.



Il y avait un peu plus de 52 000 cas le dimanche 6 mars 2022, contre plus de 60 000 le 12 mars, soit une augmentation de 17 % par rapport à la semaine précédente, selon un outil qui suit l'évolution de l'épidémie de COVID-19.



Entre la hausse du nombre de personnes testées positives au coronavirus et l'obligation de porter des masques à l'intérieur, faut-il s'inquiéter d'une nouvelle vague de contaminations ?



Ce regain pourrait-il faire revenir le pass vaccinal ?



Ces chiffres vont-ils pousser le gouvernement à faire machine arrière et à réimposer certaines mesures de restrictions sanitaires ? Apparemment non.



D’après la Direction générale de la santé (DGS), il n’est pas prévu, à ce stade, de réinstaurer l’obligation du port du masque et le pass vaccinal ». Une décision que l’autorité explique par la baisse de « la pression pesant sur les hôpitaux » et le fait que « l’épidémie diminue progressivement ».





Source : L'Edition du soir