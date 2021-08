Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Naturopathie La naturopathie - Un concept de médecine préventive Protéger et soigner au naturel

La naturopathie se distingue de la médecine allopathique classique par son concept de globalité. Là où l’allopathie s’intéresse à la maladie et aux moyens de faire taire ses manifestations, la naturopathie cherche à comprendre et à corriger ce qui fonctionne mal dans le corps du patient, ou qui a déclenché ces manifestations



« La naturopathie est l’art de rester en bonne santé, d’être acteur de sa santé, et de prendre soin de soi par des moyens naturels. » Le naturopathe est un éducateur de santé qui cherche à optimiser la santé globale d’un individu en quête de mieux-être. Lorsque la maladie est présente, il accompagne ce qu’Hippocrate nommait le médecin intérieur, c’est-à-dire le processus naturel d’autoguérison.

MISE EN GARDE :

Le droit au diagnostic ainsi que la notion de traitement des pathologies, selon la législation française, sont réservés aux titulaires d’un doctorat en médecine. Les conseils santé cités dans cette rubrique s’ajouteront éventuellement aux techniques et médications allopathiques ou homéopathiques, prescrites par le médecin. Il ne s’agit en aucun cas d’un substitut, ou de cesser des traitements médicaux en cours sans l’avis de votre médecin.



La naturopathie et la vision holistique de la santé font partie des médecines dites « alternatives ». Cette catégorie a pour but de promouvoir la santé et le bien-être de l’individu en développant les capacités du corps à s’autoguérir.



C’est ainsi que les patients peuvent, en combinant différentes approches thérapeutiques naturelles, éliminer certains problèmes de santé et leurs douleurs aiguës ou chroniques.



Durant les dernières années, la médecine conventionnelle allopathique a été souvent critiquée pour les effets secondaires néfastes de nombreux traitements qu’elle propose. Certains médicaments ont été assimilés à des complications affectant la santé globale de l’individu.



À cause des risques importants mis en avant par les médias et les réseaux sociaux, des millions de personnes choisissent maintenant de se tourner vers une nouvelle façon de se guérir et de se soigner.



Dans cette rubrique nous vous apporterons des solutions naturelles, des compléments alimentaires, des méthodes d'alimentation et bien plus encore afin d'entretenir au mieux votre système immunitaire, votre corps, et votre mental. Il ne s'agit nullement de se substituer à la médecine traditionnelle mais juste de vous apporter une aide complémentaire.



Si vous êtes sous traitement allopathique vous ne devez JAMAIS arrêter de votre propre chef celui-ci sans demander conseil à votre médecin.



Bonne lecture et prenez soin de vous !





Jean-Michel GRIVEAU











