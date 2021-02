La police indienne arrête une militante liée à Greta Thunberg sur le "toolkit" de protestation

Samedi, la police a atteint la maison de Disha Ravi dans le village de Soladevanahalli au Bengaluru, capitale de l'État du Karnataka, dans le sud du pays, où elle vit avec sa mère célibataire. Sa mère a été informée qu'elle était emmenée pour être interrogée et ce n'est que plus tard qu'elle a appris que sa fille avait été emmenée à Delhi où elle a été arrêtée, a déclaré The Hindu, selon des sources proches de la famille.



La police a dit qu'elle était une "conspiratrice clé" dans la "formulation et la diffusion" d'un document Google fait en soutien à la protestation nationale des agriculteurs en cours. Elle a été accusée de sédition et de conspiration criminelle. C'est la première arrestation de la police de Delhi dans une affaire qui a été enregistrée contre des personnes non identifiées la semaine dernière, après que Mme Thunberg ait tweeté le document.



La boîte à outils, un terme couramment utilisé par les activistes sociaux pour désigner le matériel de campagne, est le seul document sur lequel les enquêtes ont été lancées après que la police ait déclaré avoir trouvé ses origines liées à un mouvement séparatiste sikh pour un "Khalistan" indépendant. Deux autres activistes, Nikita Jacob et Shantanu, qui portent normalement un seul nom, font l'objet de mandats d'arrêt de la police de Delhi en rapport avec le kit d'outils.



Mme Ravi serait tombée en panne pendant l'audience et aurait déclaré n'avoir fait que deux modifications à un document qu'elle a nié avoir créé.



"Je soutenais simplement les agriculteurs ... parce qu'ils sont notre avenir ... ce sont eux qui nous fournissent notre nourriture et nous avons tous besoin de manger", a déclaré Mme Ravi au cours de la procédure. L'Independent a contacté l'avocat de Mme Ravi pour lui demander son avis.



Plusieurs groupes de jeunes écologistes ont condamné l'arrestation de Mme Ravi et ont demandé sa libération immédiate : "Vu le genre de traitement infligé à certains des plus jeunes membres de nos collectifs, il ne fait aucun doute dans notre esprit que l'intention du gouvernement est de cibler et de faire taire les voix dissidentes parmi les jeunes de ce pays", selon le communiqué. La famille de Mme Ravi a rejeté les allégations, disant qu'elle a été arrêtée sur la base de "charges fabriquées de toutes pièces".



L'arrestation a eu lieu après que des célébrités internationales, dont Mme Thunberg, Rihanna et l'avocate et écrivain américaine Meena Harris, nièce du vice-président américain Kamala Harris, aient exprimé leur soutien à la situation des agriculteurs qui disent être maltraités par les autorités indiennes. Mme Ravi a été traduite devant un tribunal de Delhi, qui a approuvé sa mise en détention préventive pour cinq jours. Aucune accusation formelle n'a encore été annoncée.