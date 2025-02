La violente réponse de Paul Kagamé à son homologue sud-africain

De son côté, Cyril Ramaphosa a adopté un ton plus mesuré, mais ferme. Dans un message adressé à ses concitoyens, il a rendu hommage aux 13 soldats sud-africains tués récemment en RDC, qualifiant leur sacrifice de « combat héroïque pour la paix ». Il a également exprimé ses condoléances aux familles des victimes et réaffirmé l’engagement de son pays en faveur de la stabilité en RDC.



Ramaphosa a insisté sur le fait que la présence militaire sud-africaine en RDC ne constitue pas une déclaration de guerre, mais fait partie des efforts de la SADC et des Nations unies pour rétablir la paix. Il a appelé toutes les parties au conflit à respecter les processus diplomatiques en cours, notamment les accords de Luanda et de Nairobi, et à cesser les hostilités.



Les déclarations des deux présidents révèlent des visions radicalement différentes de la crise en RDC. Pour Kagamé, la SAMIDRC est une force belligérante qui aggrave le conflit, tandis que Ramaphosa la présente comme une mission de paix nécessaire. Ces divergences risquent de compliquer les efforts diplomatiques pour résoudre la crise, d’autant plus que le Rwanda et l’Afrique du Sud jouent des rôles clés dans la région.