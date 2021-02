La visite des enquêteurs de l'OMS à Wuhan

Les experts de l'OMS on passé environs trois heures et demie sur le site entouré d'un important dispositif de sécurité. L'institut fut au cœur de certaines théories sur l'origine du coronavirus. Selon celles-ci, il s'en serait échappé à la suite de manipulations génétiques obscures et de faille de sécurité.



La majorité des experts rejettent cette hypothèse. Certains cependant, n'excluent pas qu'un virus prélevé sur des animaux sauvages ait put faire l'objet de recherche sur le risque de transmission humaine, puis, de s'en échapper.



Thea Fischer, membre danoise d'experts de l'OMS répond "Très intéressant, beaucoup de questions" depuis sa voiture à une question lors de sa sortie du laboratoire.



Nombre de scientifiques on demandés à la Chine de publier tous les échantillons de coronavirus étudiés dans laboratoire. Ceci à fin de déterminer si l'un de ces échantillons se rapproche suffisamment du Covid-19 pour estimer que le laboratoire de Wuhan est la source de l"épidémie.



Peter Daszak, un autre expert sur place dit quant à lui "Je m'attends à une journée très productive, à rencontrer des personnes essentielles ici et à poser toutes les questions importantes que nous devons poser". Peter Daszak est président de l’alliance EcoHealth. une organisation non gouvernementale qui protège les personnes, les animaux et l'environnement contre les maladies infectieuses émergentes.



L'OMS s’efforce de tempérer les attentes pour cette mission. L'organisation déclare que ses experts ne pourraient faire que des visites organisées par leurs Hôtes. Avec de surcroît, les contraintes liées aux restrictions de contact avec la population locale pour des raisons sanitaires.



Les premiers cas de contamination au coronavirus responsable de l'épidémie actuelle furent signalés fin 2019 à Wuhan. La Chine émet cependant des doutes sur cette origine et évoque la possibilité d'une importation sur son territoire via des produits surgelés.