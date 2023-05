Le Cabinet Pradés Recouvrement de créances est né à Angoulême

Naturellement, cette rémunération par définition proportionnelle, est fixée d'accord parties.

Pour le cas où il serait accordé un moratoire au débiteur, le Cabinet Pradès gère cette convention ainsi que toute somme recouvrée en principal, frais, accessoire et honoraire pour votre compte sur un compte Bancaire Mandataire et dans tous les cas, avec ou sans moratoire, vous êtes informé et payé régulièrement de toute somme recouvrée pour votre compte selon une périodicité et un moyen convenu contractuellement. A cela il faut ajouter que la convention de moratoire constitue juridiquement un titre de créance.

Tout cela dans le cadre de procédures de recouvrement amiable.

Pour autant, du simple fait par exemple que le débiteur ne respecterait pas la convention de recouvrement, notamment en sa clause pénale qui y est inscrite, il importe dés lors de saisir la juridiction compétente.



Il peut survenir que le debiteur verse entre les mains de son créancier tout ou partie du principal frais, accessoires et honoraires . Dans ce cas, le cabinet Prades adressera alors une facture à acquiter par le créancier.