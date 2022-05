Le Mali annonce son retrait de l’organisation régionale G5 Sahel

Il faut noter qu’il ne s’agit pas dans le fond de rompre les relations avec les pays participants à l’organisation. Selon les explications de Abdoulaye Maïga, le Mali ne rompt pas ses relations bilatérales avec les pays du G5 Sahel.



C’est plus qu’une décision de manifestation de mécontentement qu’une décision ayant un fondement bénéfique.



De ce fait, la première conséquence serait que le Mali se retrouvera plus isolé qu’il l’est déjà et probablement plus fragile que jamais. L’organisation qui a vu le jour en 2014 entre 5 pays pour mieux combattre le djihadiste est pourtant bénéfique au Mali depuis 2017 année de son lancement.



S’il ne reste que : le Tchad, le Niger, la Mauritanie et le Burkina dans cette organisation, le cercle peut s’élargir puisque la menace s'élargit. Ce qui est fort plausible est que d’autres pays sous menace djihadiste ne tarderont pas à intégrer cette organisation qui unie les forces contre les djihadistes.