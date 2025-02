Le Niger ordonne au Comité international de la Croix-Rouge de quitter le territoire

Selon des sources proches du dossier, le gouvernement nigérien a dénoncé ses accords avec le CICR par le biais d’une note verbale datée du 31 janvier. Cette procédure, bien que légale, a surpris par son caractère abrupt. En effet, aucune justification officielle n’a été fournie pour expliquer cette décision. Le CICR, présent au Niger depuis 35 ans, a été contraint de fermer ses bureaux à Niamey dès le 4 février, et une partie de son personnel expatrié a déjà quitté le pays.



Le CICR, organisation humanitaire internationale fondée en 1863 et triple lauréate du prix Nobel de la paix, intervenait principalement dans les régions touchées par les violences jihadistes, notamment dans la zone du Liptako-Gourma et du bassin du lac Tchad. Au cours de l’année 2024, l’organisation avait fourni des soins de santé à plus de 120 000 personnes dans des localités comme Tillabéri, Diffa et Tahoua.



Depuis le coup d’État de juillet 2023, qui a porté au pouvoir le général Abdourahamane Tchiani, le gouvernement militaire a fait de la souveraineté nationale une priorité. Cette politique s’est traduite par l’expulsion des troupes françaises et américaines engagées dans la lutte contre les groupes armés, ainsi que par le renvoi de l’ambassadeur français et du représentant de l’Union européenne.



En novembre 2024, le régime avait déjà suspendu les activités de l’ONG française Acted et de l’association nigérienne Action pour le bien-être, sans fournir d’explications détaillées. Ces mesures s’inscrivent dans une tendance régionale, où les pays membres de l’Alliance des États du Sahel (AES) renforcent leur contrôle sur les organisations non gouvernementales, souvent perçues comme des relais d’influence étrangère.