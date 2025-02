Le Sénégal et la Mauritanie entrent dans l’ère du gaz naturel liquéfié

Le projet GTA, porté par les entreprises Kosmos Energy et BP, en partenariat avec la Société des pétroles du Sénégal (Petrosen) et la Société mauritanienne des hydrocarbures (SMH), a atteint une nouvelle phase importante : la liquéfaction du gaz. Ce processus complexe permet de transformer le gaz en GNL, une forme plus facile à transporter et à exporter.



Selon un communiqué de Kosmos Energy, la première production de GNL a été réalisée avec succès. Le gaz extrait a été acheminé vers une unité flottante de liquéfaction, où il a été converti en GNL. Cette étape technique ouvre la voie à une production annuelle estimée à 2,5 millions de tonnes, une quantité qui place le Sénégal et la Mauritanie sur la carte des producteurs mondiaux de gaz.



Pour le Sénégal et la Mauritanie, ce projet représente bien plus qu’une simple exploitation de ressources naturelles. Il incarne l’espoir d’une transformation économique profonde. Ces deux pays, classés parmi les plus pauvres d’Afrique de l’Ouest, voient dans le GNL une opportunité de générer des revenus substantiels, de créer des emplois et de stimuler le développement des infrastructures locales.



Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a récemment souligné l’importance de ce projet pour l’avenir du pays. Dans son discours du Nouvel An, il a promis une exploitation « optimale et transparente » des ressources pétrolières et gazières, au profit de l’économie nationale et des générations futures. Cette déclaration reflète les attentes élevées des populations locales, qui espèrent voir les retombées du projet améliorer leurs conditions de vie.