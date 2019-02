Le grand débat national et la République de Platon

En faisant quelques recherches sur Platon et le platonisme, j'apprends que, bien que la politique soit l'alpha et l'omega du platonisme, l'ambitieux projet de Platon de définir l’État parfait ne saurait pleinement s'appréhender à travers le prisme de sa théorie des Idées. Notre Platon, penseur influent de l'Histoire de la philosophie, considère en effet que le monde visible n'est qu'une copie imparfaite de notre monde, celui des idées, dont il tire les propriétés. Ainsi, selon Platon, une chose est belle du fait qu'elle participe à l'idée de beauté.



Le philosophe athénien nous est rendu familier grâce à diverses sources, notamment la Lettre7 dans laquelle il s'astreint à une sorte d'autobiographie intellectuelle qui sert à situer sa pensée dans un contexte de vie. Ce texte témoigne du rôle moteur que joue la théorie politique dans son élan philosophique. On y apprend que sa tentative d'influencer le gouvernement de Syracuse a échoué et qu'il a fondé l'Académie, premier centre politique de l'Antiquité, pour y former les élites politiques de l'avenir en veillant toujours à subordonner le pouvoir à la raison.



Arrêtons un instant à cette idée: le grand débat national est-il destiné à faire émerger une nouvelle élite? C'est un hypothèse que l'on peut formuler si l'on tient compte de l'évolution du langage et, plus généralement, de la rhétorique politique contemporaine.

Allons-nous pouvoir, à l'instar de Platon, au cours de ce grand débat national, subordonner le pouvoir à la raison? De mon point de vue, gouverner l'économie sans s'astreindre au bien-être du peuple nous mènerait non pas à pratiquer la raison mais à stimuler l'insurrection.



Mais voilà que Platon a vu son maître Socrate, protagoniste d'une bonne partie de ses dialogues, exécuté. Il semblerait alors que Platon ait vu dans la démocratie un régime structurellement corrompu, non parce que les hommes politiques le sont eux-mêmes, mais parce qu'il s'agit d'un système fondé sur la rhétorique et le commerce d'opinions, capable de vaciller face à la démagogie.