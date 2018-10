Le metier de Plombier à Paris et la fraude

« Il y avait un type qui passait souvent [...] à mobylette et armé d'une caisse à outils. Ma grand-mère n'a pas hésité à l’interpeller pour lui demander s'il était plombier. Bah, oui, répond-il et il lui provoque une fuite d’eau qui l'oblige à appeler les pompiers à la rescousse. ​

Je finis par arriver et je demande à voir la facture : le type n'était pas plombier et, s'il l'était, ne pouvait produire aucun agrément d'aucune compagnie d'assurance. Il était artisan, je ne sais en quoi puisque la facture ne le précisait pas. Deux cents euros. Je fais un chèque pour avoir un bisou de Mamie.

Il n'empêche, je me sens vraiment ridicule, avec mes voitures de dépannage plomberie, qui circulent jour et nuit, 7 jours sur 7, dans tout Paris, y compris la grande ceinture. Je me sens ridicule parce que j'aime mon métier et cet abruti de faux plombier a tout simplement essayé de souder à chaud des conduites en PVC. »

Source : cf en pièce jointe ci-dessous.

es plombiers et entreprises de plomberie qui réalisent un travail sérieux ne manquent pas. Une telle entreprise est souvent agrée par les compagnies d'assurance qui sont appelées en garantie dans le cadre de l'assurance multirisques habitation.