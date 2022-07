Le premier ministre Boris Johnson paie le mécontentement lié à la sortie du Royaume-Uni de L’UE.

La stratégie semble ne pas atteindre ses objectifs pour le moment puisque l’homme ne baisse pas les bras. Il pouvait s’attendre à tout sauf au départ premièrement des ministres Sajid Javid et Rishi Sunak respectivement ministre de la santé et ministre des finances. Deux portefeuilles stratégiques du gouvernement en ces temps de crise économique et sanitaire. L’un après l’autre, ces derniers signent leur départ prenant pour raison la succession des scandales dans le gouvernement.



03 secrétaires d’Etat et plusieurs autres cadres les ont emboités les pas le jour suivant, c’est-à-dire le mercredi. On estime à environ une douzaine le total des collaborateurs ayant abandonné Boris Johnson en quelques heures. C’est fort stressant pour le premier ministre. La dernière démission assez accusatrice est celle de John Glen qui affirme clairement ne plus faire confiance à Boris Johnson.