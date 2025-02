Le remboursement intégral des fauteuils roulants annoncé pour décembre 2025

À compter du 1er décembre 2025, les fauteuils roulants seront intégralement remboursés sur prescription médicale. Un médecin, généraliste ou spécialiste, devra définir le modèle et les caractéristiques du fauteuil adapté aux besoins du patient. Les centaines de modèles disponibles sur le marché ont été regroupés en une quinzaine de catégories, allant des fauteuils manuels basiques aux modèles électriques haut de gamme. Chaque catégorie est associée à une gamme de prix, ce qui permettra une prise en charge plus large et plus souple.



Pour les fauteuils plus spécifiques, notamment ceux destinés au handisport ou adaptés à des handicaps particuliers, une prise en charge complète sera également possible après une « entente préalable » avec la Sécurité sociale. Les délais de réponse seront limités à deux mois, une amélioration significative par rapport aux procédures actuelles.