Le retour des attentats dans les villes israéliennes

Selon le rapport rendu public par les autorités en charge de la sécurité israélienne, il s’agirait des agents arabes israéliens de l’Etat Islamique. Ces assaillants seraient en provenance d’Umm al-Fahm, une ville arabe dans le Nord. Si les assaillants ont été neutralisés, les autorités israéliennes présentent aux familles des victimes leurs sincères condoléances. Ils souhaitent par ailleurs prompt rétablissement aux citoyens blessés au cours de ces actes qui se répètent malheureusement dans le temps.

Pour le premier ministre israélien, c’est le moment plus que jamais de combattre le terrorisme. Il a, à ce sujet réuni les autorités sécuritaires et déclaré : « les forces de sécurité sont à l’œuvre. Nous allons combattre le terrorisme d’une main de fer... » Pour ce dernier, Israël est à l’épreuve d’une vague de terroristes arabes meurtriers.



Réaction de l’autorité Palestinien



Pour Mahmoud Abbas, ce sont des actes qui ne font que fragiliser le processus de paix entre Israël et la Palestine. Il condamne fermement ces attentats.