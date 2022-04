Législatives prochaines : L’occasion de règlements de comptes au sein de l’extrême droite ?

Après la victoire de Macron, le candidat malheureux au premier tour des présidentielles semble ne plus vouloir combattre Le Pen. Ses Tweets de rassembleurs en disent long. Il confirme même sa position en signalant que pour les législatives de Juin 2022 prochain, son parti ne présentera pas de candidat face à Le Pen.

Il est pourtant le seul à croire à l’union de la droite. Marine Le Pen croit plutôt à la suprématie de son parti dans la droite. Une union ne l’intéresse pas pour le moment. C’est certainement le moment plus que jamais de retourner à Zemmour et les démissionnaires qui l’ont rejoint la monnaie de leur pièce d’humiliation.