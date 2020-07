Les Clusters Covid-19 se multiplient en France. (Revue de presse)

Le terme de "cluster" a été employé dès le début de l'épidémie de coronavirus en France quand les premiers foyers de contamination ont été identifiés. "Cluster" est un terme anglais qui signifie en français "grappe" ou "groupe". Dans le cas de la pandémie de Covid-19, les autorités sanitaires emploient ce terme lors de la survenue d'au moins 3 cas confirmés ou probables, dans une période de 7 jours et qui appartiennent à une même communauté ou ont participé à un même rassemblement de personnes, qu'ils se connaissent ou non. Cette définition a été apportée par : "Le Journal des Femme"

Le LCI ouvre le bal ce 03 juillet et donner l'alerte : "INQUIETUDE - Malgré la baisse du nombre de cas en réanimation, les découvertes de nouveaux foyers de Covid-19 se multiplient. C'est notamment le cas à Parentis-en-Born (Landes)."

Le journal "Le Monde" vient à la charge le 13 juillet avec ce titre : Coronavirus : les signaux d’une légère reprise de l’épidémie en France se multiplient.

Dans cet article le journal l'on peut remarquer Daniel Lévy-Bhrul qui affirme « on ne peut pas dire aujourd’hui que tous les foyers de contamination soient maîtrisés en métropole ». Sur tout le territoire, 333 clusters (hors Ehpad et milieu familial restreint) ont été rapportés au 8 juillet, cela depuis le 9 mai, fait savoir SPF, dont 68 clusters étaient toujours en cours d’investigation dimanche 12 juillet. En France métropolitaine, deux clusters sont en diffusion communautaire – cela signifie que les gens testés positifs n’ont pas de lien direct avec les premiers cas –, un en Normandie et un en Mayenne (Pays de la Loire), avec plus de 200 personnes diagnostiquées positives dans ce département. « Le risque est que cela se produise ailleurs, la crainte étant que des petites flambées locales ne soient plus maîtrisées », avertit Daniel Lévy-Bruhl.

Malgré tout le journal "Le Monde" vient faire la lumière plus tard sur les vrais Clusters ainsi que sur les fausses rumeurs circulant sur des cas de touristes sur Facebook.

"Le Parisien" ne restera pas en marge avec un titre accrocheur : "Coronavirus : pourquoi les clusters vont se multiplier (et pourquoi ce n’est pas forcément grave)" . Il explique de long en larges que le danger était entrain d'être maîtrisé.

Selon Ouest-France, la reprise du Covid-19 inquiète les autorités sanitaires de Nouvelle Aquitaine. Par conséquent l’Agence régionale de santé (ARS) et Santé publique France appellent ainsi à la vigilance, notamment pendant les vacances d’été.

En effet, treize foyers de contamination sont en cours dans la région, dont cinq en Gironde, rapporte 20 Minutes. « De plus en plus de cas groupés sont identifiés en Nouvelle Aquitaine […]. À l’origine de ces clusters recensés ces dernières semaines : un défaut de vigilance très souvent constaté », explique l’ARS dans son bilan communiqué mardi 21 juillet et sur sa page Twitter.

France 3 pouvait affirmer il y a 6 jours que : Les clusters se multiplient dans le Finistère. Ainsi, huit autres foyers de contamination ont été identifiés dans le Finistère, à ce jour.