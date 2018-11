Les abonnements mobiles : avec ou sans engagement

Le forfait sans engagementCe type de forfait est avantageux dans le sens où il permet aux souscripteurs de pouvoir résilier le contrat et changer d’abonnement quand bon leur semble. Pourtant, l’opérateur n’a pas à fournir le téléphone mobile. Cette option sans téléphone convient particulièrement aux personnes ne souhaitant pas changer de téléphone ou voulant l’acquérir à part par l’achat d’occasion ou l’achat de mobile reconditionné, par exemple.Le forfait avec engagementPresque tous les opérateurs proposent ce type de forfait. Les personnes qui choisissent de souscrire à cette offre s’engagent à ne pas changer d’abonnement jusqu’à l’expiration du contrat qui s’étale sur 12 ou 24 mois. Le forfait avec engagement est aussi connu sous le nom de forfait avec mobile subventionné car l’abonnement permet d’obtenir un smartphone dernier cri au prix particulièrement attractif. Durant le forfait sur 24 mois, le client est tenu à payer une somme fixe mensuelle qui correspond au prix de l’abonnement. Cela revient très cher au final car le prix comprend aussi le coût de l’appareil subventionné, au départ à la charge de l’opérateur ainsi que les services supplémentaires non inclus dans les forfaits sans engagement.Tango, le premier opérateur alternatif luxembourgeoisTango propose une large gamme de forfaits pouvant répondre à tous les besoins des résidents au Luxembourg ainsi que des frontaliers. Cela va de la gamme Tango Smart comprenant Tango Smart, Tango Smart+, Tango Smart LU et Tango Smart LU+, à l’offre Tango KO (offre sans engagement, le coût correspond juste à ce qu’on a consommé) et aussi au forfait Tango carte GO (carte prépayée sans engagement). Il convient de noter que toutes les offres mobiles de Tango disposent du réseau 4G+.Il est utile de comparer les avantages de chacune des offres mobiles Tango en utilisant un comparateur d’abonnements pour choisir le forfait mobile le plus adapté à ses besoins et selon son budget.